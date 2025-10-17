Mirel Rădoi l-a criticat pe Mircea Lucescu, dar și pe Orlando Nicoară, directorul firmei care deține drepturile de televizare ale Superligii.

În conferința dinaintea meciului Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a tunat din cauza a două episoade: selecționerul echipei naționale a României l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes la partida dintre FCSB și Universitatea Craiova, 1-0, iar Nicoară a spus că brandul FCSB e mai puternic decât Steaua.

Mirel Rădoi l-a distrus pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva”

„Toate lucrurile acestea care se întâmplă ne motivează, indiferent că e vorba de arbitraje sau de declaraţii. Chiar aici am un link, în care nu am crezut până când nu am verificat singur. Nu am crezut că un selecţioner al României poate avea o asemenea declaraţie, în care sună un patron şi spune că şi-ar dori ca o echipă să câştige împotriva alteia din acelaşi campionat. Pentru mine e şocant şi mă rezum la această declaraţie. Nu am mai întâlnit aşa ceva până în ziua de azi. Înţeleg că susţii o echipă, dar nu poţi să o faci aşa, pe faţă. Nu poţi să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivaţi, când tu ai jucători şi de la cealaltă echipă la naţională.

Dar mergem înainte, vom folosi aceste lucruri ca motivaţie pentru jucători, nu vor face altceva decât să ne întărească. N-am crezut că un selecţioner poate face aşa ceva. Întrebaţi patronii dacă mi-am permis aşa ceva. Eu nu mi-am permis să sun nici jucătorii fără acordul cluburilor când eram selecţioner, deşi putem să o fac direct, dar fiecare face cum crede” a declarat Mirel Rădoi în conferința de presă.

„Nu putem să creştem fotbalişti când începem cu mizerii de acest gen”

Mirel Rădoi l-a distrus și pe directorul EAD: „Domnul Orlando Nicoară ne spune cum că FCSB e un brand mai mare decât Steaua şi cumva n-ar trebui să lipsească din fruntea fotbalului românesc. Domnilor, dacă aşa credeţi că aduceţi mai mulţi suporteri la stadion, greşiţi. Dacă voi credeţi că Botoşani, Slobozia, FC Argeş nu sunt importante, greşiţi. Dacă voi consideraţi că aceste echipe sunt echipe mici şi nu pot ajunge mari, pentru că voi le tăiaţi elanul, greşiţi şi atunci n-ar trebui să fiţi în fotbalul românesc şi îmi asum aceste lucruri, indiferent de consecinţe.

Nu putem să creştem fotbalişti când începem cu mizerii de acest gen. Fiecare lucru care se îmtâmplă împotriva noastră, trebuie să fim abili să le folosim. Dacă vom folosi celebra propoziţie singuri împotriva tuturor, o vom face şi pe asta. Şi dacă mă afectează aceste lucruri, trebuie să le ţin pentru mine. Cred că se încearcă să fie cât mai multe echipe acolo în faţă, dacă e să intrăm în această teorie a conspiraţiei. Universitatea Craiova se detaşase, lucrurile s-au schimbat, de la etapă la etapă poate să fie un alt lider”.