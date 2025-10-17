Prima pagină » Sport » Mirel Rădoi l-a DISTRUS pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva”

Mirel Rădoi l-a DISTRUS pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva”

17 oct. 2025, 16:35, Sport
Mirel Rădoi l-a DISTRUS pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva”

Mirel Rădoi l-a criticat pe Mircea Lucescu, dar și pe Orlando Nicoară, directorul firmei care deține drepturile de televizare ale Superligii.

În conferința dinaintea meciului Universitatea Craiova – Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a tunat din cauza a două episoade: selecționerul echipei naționale a României l-a sunat pe Gigi Becali pentru a-i ura succes la partida dintre FCSB și Universitatea Craiova, 1-0, iar Nicoară a spus că brandul FCSB e mai puternic decât Steaua.

Mirel Rădoi l-a distrus pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva”

„Toate lucrurile acestea care se întâmplă ne motivează, indiferent că e vorba de arbitraje sau de declaraţii. Chiar aici am un link, în care nu am crezut până când nu am verificat singur. Nu am crezut că un selecţioner al României poate avea o asemenea declaraţie, în care sună un patron şi spune că şi-ar dori ca o echipă să câştige împotriva alteia din acelaşi campionat. Pentru mine e şocant şi mă rezum la această declaraţie. Nu am mai întâlnit aşa ceva până în ziua de azi. Înţeleg că susţii o echipă, dar nu poţi să o faci aşa, pe faţă. Nu poţi să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivaţi, când tu ai jucători şi de la cealaltă echipă la naţională.

Dar mergem înainte, vom folosi aceste lucruri ca motivaţie pentru jucători, nu vor face altceva decât să ne întărească. N-am crezut că un selecţioner poate face aşa ceva. Întrebaţi patronii dacă mi-am permis aşa ceva. Eu nu mi-am permis să sun nici jucătorii fără acordul cluburilor când eram selecţioner, deşi putem să o fac direct, dar fiecare face cum crede” a declarat Mirel Rădoi în conferința de presă.

„Nu putem să creştem fotbalişti când începem cu mizerii de acest gen”

Mirel Rădoi l-a distrus și pe directorul EAD: „Domnul Orlando Nicoară ne spune cum că FCSB e un brand mai mare decât Steaua şi cumva n-ar trebui să lipsească din fruntea fotbalului românesc. Domnilor, dacă aşa credeţi că aduceţi mai mulţi suporteri la stadion, greşiţi. Dacă voi credeţi că Botoşani, Slobozia, FC Argeş nu sunt importante, greşiţi. Dacă voi consideraţi că aceste echipe sunt echipe mici şi nu pot ajunge mari, pentru că voi le tăiaţi elanul, greşiţi şi atunci n-ar trebui să fiţi în fotbalul românesc şi îmi asum aceste lucruri, indiferent de consecinţe.

Nu putem să creştem fotbalişti când începem cu mizerii de acest gen. Fiecare lucru care se îmtâmplă împotriva noastră, trebuie să fim abili să le folosim. Dacă vom folosi celebra propoziţie singuri împotriva tuturor, o vom face şi pe asta. Şi dacă mă afectează aceste lucruri, trebuie să le ţin pentru mine. Cred că se încearcă să fie cât mai multe echipe acolo în faţă, dacă e să intrăm în această teorie a conspiraţiei. Universitatea Craiova se detaşase, lucrurile s-au schimbat, de la etapă la etapă poate să fie un alt lider”.

Citește și

SPORT Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui „oaspete” cu greutate. „Îl vedem în fiecare zi, de la geam”
14:42
Pugiliștii Florin Ioniță și Arun Tudoroiu primesc zilnic vizita unui „oaspete” cu greutate. „Îl vedem în fiecare zi, de la geam”
SPORT A jucat la Dinamo și Rapid și a dat verdictul înaintea derby-ului. Ce ȘANSE au cele două de a câștiga titlul în Superliga
14:29
A jucat la Dinamo și Rapid și a dat verdictul înaintea derby-ului. Ce ȘANSE au cele două de a câștiga titlul în Superliga
ACTUALITATE Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. 1599 Șelimbăr, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 11.00
12:46
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. 1599 Șelimbăr, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 11.00
SPORT Titularul Rapidului, în CÂRJE. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată: „Să sperăm că mai prinde niște meciuri”
12:07
Titularul Rapidului, în CÂRJE. Victor Angelescu recunoaște că situația este complicată: „Să sperăm că mai prinde niște meciuri”
SPORT Ce spune Mihai Stoica despre Metaloglobus – CFR Cluj? Programul etapei 13 din Superliga
11:43
Ce spune Mihai Stoica despre Metaloglobus – CFR Cluj? Programul etapei 13 din Superliga
SPORT Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana. Fundașul sud-african nu va juca în derby-ul cu Rapid
11:30
Lovitură pentru FCSB: îl pierde și pe Ngezana. Fundașul sud-african nu va juca în derby-ul cu Rapid
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Digi24
Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce soția a aflat că i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Cum se vor desfășura cursurile după ce liceul ,,Dimitrie Bolintineanu” a fost afectat de explozia blocului din Rahova! 15 copii au fost răniți în urma deflagrației
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Carmen de la Sălciua, pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Poezia scrisă în limbi artificiale sau dispărute. Cum sună versurile în esperanto, toki pona sau în limbile inventate de scriitori?
IMOBILIARE Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea
17:10
Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea
ACTUALITATE Când se face verificarea instalației de gaze. Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorii
16:59
Când se face verificarea instalației de gaze. Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorii
EDUCAȚIE În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator
16:45
În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator
NEWS ALERT SURSE: O victimă a EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferată în străinătate
16:38
SURSE: O victimă a EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferată în străinătate
VIDEO SCANDAL de proporții după explozia din Rahova. Influencerul Makaveli a fost „săltat” de jandarmi: „Criminalii”
16:28
SCANDAL de proporții după explozia din Rahova. Influencerul Makaveli a fost „săltat” de jandarmi: „Criminalii”
VIDEO UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută”
16:15
UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută”