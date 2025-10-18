Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu, replică DURĂ pentru Mirel Rădoi. „Unii se bag în seamă fără niciun sens. Am greșit când am spus că-l stimez”

18 oct. 2025, 11:17, Sport
Mircea Lucescu a răspuns atacului lui Mirel Rădoi. Antrenorul Universității Craiova l-a jignit pe selecționerul „tricolorilor”.

Rădoi l-a jignit pe cel mai titrat antrenor român pentru că a avut o discuție cu Gigi Becali în care i-a urat succes FCSB-ului în meciul cu echipa din Bănie. Atunci, FCSB s-a impus cu 1-0 în fața formației oltene, gol Florin Tănase, din penalty.

Tehnicianul de 44 de ani l-a atacat și pe directorul firmei care deține drepturile tv pentru Superliga după ce acesta a susținut că brandul FCSB e mai puternic ca Steaua București.

„Sunt foarte surprins că Rădoi se alătură corului celor care mă denigrează. N-am fost și nu voi fi împotriva Craiovei. Iar eu sunt ultimul om care ar putea fi acuzat că ține cu Steaua. Am și spus în repetate ocazii în ultima vreme că Universitatea are o mare oportunitate de a cuceri titlul în acest sezon. Despre declarația asta a auzit? Sau a auzit când am spus că îl stimez și-i apreciez munca pe care o face ca tehnician?

Rădoi trebuie să înțeleagă că, dincolo de relațiile profesionale, există și o latură umană. În acest sens i-am urat succes lui Gigi, așa cum și el procedează înaintea meciurilor echipei naționale. O chestiune de cordialitate și de civilizație, care se practică peste tot în lume. Eu încerc să fiu corect și amabil cu toți, iar unii ajung să se bage în seamă fără niciun sens. Nu mai putem să avem relații personale? Rădoi îmi demonstrează cu asta că am greșit când am spus că îl stimez. Să afirmi că am făcut o mizerie mi se pare o formă de a mă denigra, cum se întâmplă cu multe voci în ultimele luni”, a spus Mircea Lucescu, potrivit GSP.

