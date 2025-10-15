Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, crede că Mircea Lucescu știe cum să-i capaciteze pe jucători înaintea meciului decisiv cu Bosnia, programat în luna noiembrie.

Reprezentativa României a învins, duminică seară, pe Arena Naţională, scor 1-0, selecţionata Austriei, într-un meci din grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială, în care a marcat în minutul 90+5 prin Virgil Ghiță.

Mihai Stoichiță, colaboratorul lui Mircea Lucescu, este liniștit : „ Eu nu fac calcule”

Tricolorii, care ocupă locul trei în grupă, cu 10 puncte, rămân cu şanse pentru Mondialul din SUA.

„Eu nu fac calcule. Eu aștept ca să-i văd la treabă. La meciul următor să fie tot atât de determinați, tot atât de disciplinați, tot atât de dornici să facă performanță, cum am fost în meciul ăsta contra Austriei și împreună cu Lucescu să ajungă, să aibă un baraj mai ușor, probabil, și să mergem în America.

Asta e treaba lui Lucescu. El trebuie să știe cum să-i țină în priză, să aibă performanță în continuare și să aducă rezultate, restul, noi, de jur împrejurul lui, asigurăm tot ce trebuie să asigurăm pentru bunul mers al lucrurilor”, a declarat Mihai Stoichiță la Radio Sport Total FM.

Mircea Lucescu le-a transmis jucătorilor naționalei României că au evoluat cu o inteligență extraordinară la meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026.

„Aţi jucat cu o inteligenţă extraordinară. Pe urmă vin altele, tehnica, fizicul, dar inteligenţa aţi pus-o în teren… Nu am văzut demult o echipă să domine aşa. Aţi închis tot, aţi jucat contraatac.

A venit golul când trebuia, putea să vină mai devreme. Bravo vouă. Vă felicit”, a declarat Mircea Lucescu în vestiar, după meci.

Clasamentul grupei

Austria – 15 puncte (6 jocuri)

Bosnia-Her țegovina – 13 puncte (6 jocuri)

Rom ânia – 10 puncte (6 jocuri)

Cipru – 8 puncte (7 jocuri)

San Marino – niciun punct (7 jocuri)

Ce meciuri au mai rămas de jucat?

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

La egalitate de puncte în clasamentul final se aplică următoarele criterii de departajare: