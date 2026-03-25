Vincenzo Montella, 51 de ani, stă pe banca naționalei Turciei și a vorbit despre barajul cu România și despre Mircea Lucescu.

Turcia – România e joi, 26 martie, de la ora 19:00, în direct la Prima TV. Dacă depășesc turcii în acest meci, ce va avea loc la Istanbul, elevii lui Mircea Lucescu vor juca finala pentru a prinde „biletul” la CM 2026 cu echipa care va câștiga din duelul Slovacia – Kosovo. Meciul e la 31 martie 2026.

Ce spune selecționerul Turciei înaintea barajului cu România despre Mircea Lucescu

„Sunt foarte fericit de întâlnirea cu domnul Mircea Lucescu. Îl respect foarte mult. Considerăm acest meci ca pe o finală, fiind vorba despre o singură manșă. Vom face tot ce putem, așa cum suntem convinși că o va face și România.

Dacă ne vom face jocul pe care ni-l dorim, cred că vom reuși să câștigăm. Din cauza faptului că este manșă unică, așa cum am spus, îl considerăm ca o finală. Mă simt foarte bine în Turcia și știu că fotbalul este deschis oricărui rezultat, poți câștiga sau poți pierde, dar nu vreau să mă gândesc la o eventuală plecare.

Este o mândrie să antrenez echipa națională a Turciei, iar după meciurile pe care le pierd, mă pregătesc și mai bine pentru viitor. Domnul Lucescu cunoaște fotbalul mondial și îl respect foarte mult, sunt onorat să joc împotriva lui. Din acest motiv, sunt și mai motivat să joc împotriva unui astfel de antrenor și ne-am pregătit foarte bine pentru această partidă”, a spus Vincenzo Montella.

Lot România pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (FC Argeș, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Lot Turcia pentru barajul cu România

PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Gunok (Fenerbahce), Muhammed Şengezer (Başakșehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC), Eren Elmali (Galatasaray), Ferdi Kadioglu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Muldur (Fenerbahce), Mustafa Eskihellac (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Caykur Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kokcu (Beșiktaș), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

ATACANȚI: Arda Guler (Real Madrid), Baris Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gul (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasımpașa), Kenan Yildiz (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kilicsoy (Beșiktaș), Yunus Akgun (Galatasaray).