Oficialul Rapidului, Mauro Pederzoli, va aduce un mijlocaş din Serie A.

Rapid e pe primul loc în Superliga, cu 35 de puncte, la două distanță de locul doi, FC Botoşani, și pentru a câștiga titlul, șefii vor să întărească echipa în iarnă. Mauro Pederzoli e în Italia pentru a negocia cu un decar din Serie A, antrenorul Costel Gâlcă fiind cel care i-a transmis că-i trebuie un jucător important pe această poziție.

Victor Angelescu, acționar și președinte la Rapid, a anunțat, la Prima Sport, despre transferul pe care-l va face Mauro Pederzoli, directorul sportiv al echipei giuleștene.

Ce transfer face Rapid. „Căutăm şi în Italia, şi în ţară, şi în alte campionate”

„A fost plecat în Italia (n.r. Pederzoli), dar se ştie că vrem un număr 10, a avut mai multe lucruri, nu doar acest lucru. A vorbit şi cu directorul sportiv de la Genoa, ştiţi cum sunt cluburile înfrăţite. Căutăm şi un număr 10. A fost în Italia o perioadă de timp, nu e un secret că noi căutăm să aducem un număr 10. Ce pot să spun e că nu este un număr 10 cu care am negociat salariul. Căutăm şi în Italia, şi în ţară, şi în alte campionate.

Ăsta e sigur, 100% că ni-l dorim (n.r. un mijlocaş ofensiv). Pe lângă ăsta, dacă vor mai pleca jucători, că vor pleca dacă nu suntem mulţumiţi sau că au oferte foarte bune sau dacă se accidentează cineva, o să mai aducem. Există şi al doilea sau şi al treilea transfer, după ce vom trage linie. Toată lumea îşi doreşte, vom aduce jucători. Ne concentrăm pe următorul meci, ştim sigur că ne dorim un număr 10. Există şansa să vorbim cu Costel, vom trage linie…X nu ne-a ajutat, îl dăm împrumut, pleacă”, a spus Victor Angelescu.

Despre transferul din Serie A de la Rapid a vorbit și Robert Niță, fost atacant al echipei din Giulești.