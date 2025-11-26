RAPID pregătește prima lovitură din „mercato”: Mauro Pederzoli a mers în Italia să negocieze cu un mijlocaș de top din Serie A

Rapidul lui Dan Șucu pregătește prima lovitură pe piața transferurilor din „mercato” de iarnă. Directorul sportiv Mauro Pederzoli a mers în Italia zilele trecute, acolo unde s-a dus să negocieze cu un mijlocaș de top din Serie A.

Din câte se pare, giuleștenii urmăresc să aducă un coordonator de joc, echipa pregătită de Costel Gâlcă simțind lipsa unui „decar” care să facă diferența la mijlocul terenului.

Planul lui Dan Șucu

Învinsă categoric la Cluj, de CFR, scor 0-3, Rapid simte presiunea urmăritoarelor. Ca să nu piardă primul loc în Superliga, Dan Șucu a promis că va investi atât cât trebuie în iarnă pentru a întări lotul. Iar ținta numărul 1 este un „decar” de top, capabil să rezolve problemele pe construcție ale formației „alb-vișinii”.

Conducerea Rapidului l-a trimis pe Mauro Pederzoli în Italia, cu misiunea declarată de a negocia transferul unui jucător. Din câte se pare, rapidiștii au pus ținta pe acest fotbalist încă din vară, dar acum speră să-l convingă să vină în Giulești prin intermediul lui Pederzoli, unul dintre cei mai experimentați directori sportivi din Serie A.

PROSPORT scrie că respectivul este genul de jucător pe care antrenorul Costel Gâlcă l-a tot cerut, încă de când a ajuns la echipă.

„De lucrat la transferuri, se lucrează. Mauro a fost săptămâna trecută în Italia, a discutat acolo personal cu un jucător, un număr 10, este dorința expresă a lui Costel Gâlcă. Este un jucător care a lăsat o impresie bună în Italia, sperăm ca și jucătorul să-și dorească. De asta s-a deplasat Mauro în Italia, să-i prezinte proiectul, să-i spună ce înseamnă Rapid. Prima întâlnire a fost bună, acum să vedem mai departe.

E greu să aduci un jucător din Italia, să-l convingi să vină în România”, a declarat Robert Niță, fost atacant al Rapidului și apropiat de șefii Grantului. Niță nu a oferit mai multe informații, dar a dat asigurări că viitorul „decar” din Giulești nu vine de la Genoa.

Ce spune Raț despre colaborarea Rapid – Genoa

De altfel, chiar Răzvan Raț, fost mare internațional și mâna dreaptă a lui Dan Șucu la Genoa, a vorbit deschis despre colaborarea dintre cele două cluburi patronate de milionarul român.

„Genoa și Rapid conlucrează, sunt două cluburi surori. Recent a avut loc o întâlnire între cei doi directori sportivi. Nu știu ce s-a discutat, am preferat să nu particip, dar acest lucru se întâmplă. Cele două cluburi se ajută, este în interesul tuturor. Nu știu de transferuri.

Genoa este într-o situație în care suntem concentrați pe perioada de mercato. Va fi nevoie de oameni. Dacă vrem să aducem întăriri, Genoa e prioritară. E un lucru secundar pentru Genoa să trimită jucători la Rapid. La momentul actual, pentru mine, la Genoa e foarte importantă strategia din perioada de mercato din ianuarie.

Din fericire, Rapid merge foarte bine. Mauro decide dacă are nevoie de întăriri”, a comentat Raț, într-o declarație acordată ProSport.

Dacă Rapid e pe primul loc în România, Genoa ocupă poziția a 18-a în Serie A, cu 8 puncte adunate în 12 etape.

