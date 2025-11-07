Mircea Lucescu a anunțat lotul tricolorilor pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, ultimele dueluri din preliminariile CM 2026.

Naționala se reunește la finalul săptămânii pentru a pregăti meciurile din preliminariile CM 2026.

Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 21:45, pe stadionul Bilino Polje, se joacă Bosnia-Herțegovina – România și marți, 18 noiembrie, ora 21:45, pe stadionul „Ilie Oană” se dispută România – San Marino.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino din preliminariile CM 2026. Surprizele lui Mircea Lucescu

Iată lotul convocat de Mircea Lucescu, potrivit frf.ro.

Portari: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

Mijlocași: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

Atacanți: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

România e pe locul trei în grupă, zece puncte, la cinci în spatele liderului Austria, iar Bosnia e pe locul doi, 13 puncte. Dacă nu termină pe locul doi, tricolorii au asigurată prezența la baraj.

Programul complet al echipei naționale în preliminariile CM 2026:

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0 (Pittas 55′, Kakoulli 86′), ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1 (Gigović 14′)

Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 (Demirović 22′, Hajradinović 56′ / Pittas 45’+2), San Marino – ROMÂNIA 1-5 (Zannoni 67′ / Cevoli 6′-ag, M. Popescu 44′, R. Marin 55′-pen., Hagi 75′-pen., Alibec 90’+5)

Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0 (Džeko 66′), Austria – ROMÂNIA 2-1 (Gregoritsch 42′, Sabitzer 60’ / Tănase 90+5′)

Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0 (Tănase 43′, Man 45+2′), San Marino – Austria 0-4 (Arnautović 3′, 15′, Gregoritsch 11′, Baumgartner 27′)

Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0 (Sabitzer 54′-pen.), San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 (Tahirović 21′, Džeko 70′, 72′, Baždar 81′, Alajbegović 85′, Mujakić 90′)

Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2 (Džeko 50′ / Sabitzer 49′, Laimer 65′), Cipru – ROMÂNIA 2-2 (Loizou 29′, Charalampous 76′ / Drăguş 2′, 18′)

Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0 (Schmid 7′, Arnautović 8′, 47′, 83′, 84′, Gregoritsch 24′, Posch 30′, 42′, Laimer 45′, Wurmbrand 76′), Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 (Laifis 45’+1, Pittas 90’+7-pen. / Katić 10′, Michael 36′-autogol)

Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4 (Loizou 10′, Andreou 59′, Kastanos 67′-pen., Kakoulli 79′), ROMÂNIA– Austria 1-0 (Ghiţă 90’+5)

Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)