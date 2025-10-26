Prima pagină » Sport » CFR Cluj – Farul 0-2 | DEZASTRU pentru echipa din Gruia! Care e programul etapei de duminică și luni

26 oct. 2025, 06:51, Sport
Farul Constanţa a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, gruparea CFR Cluj, în etapa a 14-a din Superligă.

Au marcat: Alexandru Ișfan (11), Narek Grigoryan (18). Gazdele sunt pe locul 13, cu doar două victorii în 13 partide.

Partida a fost una specială pentru Ionuț Larie, căpitanul Farului jucând meciul său cu numărul 400 în Superliga României. El debutat chiar împotriva echipei CFR, pe 7 iunie 2006, în CFR Cluj – Farul Constanța 3-0. Larie a îmbrăcat și tricoul grupării din Gruia timp de trei sezoane (2014-2017), potrivit site-ului LPF.

„Tot ce voiam de la ei, tot ce am pregătit, nu am văzut pe teren. Am primit două goluri rapid şi le-a schimbat total starea băieţilor. Dacă intram cu 2-1 la pauză, probabil era altceva. Un rezultat ruşinos acasă.

E greu de găsit explicații, situaţia nu e deloc roz, suntem într-o criză. Trebuie să găsim soluţii. Categoric, e cel mai dureros moment pentru noi, cei care suntem de mulţi ani la CFR. Tocmai de aceea trebuie să arătăm că suntem caractere puternice şiieşim din situaţia asta.

Clasamentul e dureros, trebuie să vedem cum putem să adunăm puncte. Cunoaștem calitățile jucătorilor, sunt aceleași, în mare parte, care câștigau Cupa anul trecut. Trebuie să vedem ce trebuie făcut. Categoric, principalul obiectiv este Cupa, o vom trata foarte serios. Jucăm cu o echipă incomodă”, a spus Laurențiu Rus, interimarul gazdelor.

Cum au arătat cele două distribuții?

CFR CLUJ: Hindrich (Vâlceanu 88) – Coco (Aly Abeid 10), Sinyan, M. Ilie, CamoraFică (Muhar 46), T. Keita (Cernigoi 73), Emerllahu – Cordea (Korenica 46), Slimani, Biliboc. Antrenor: Laurenţiu Rus

FARUL: Buzbuchi – D. Maftei (D. Sîrbu 46), Larie, B. Ţîru, Cr. Ganea Vînă, Nikolov (Ramalho 24), Radaslavescu (L. Banu 78) – N. Grigoryan (I. Cojocaru 82), Işfan, R. Tănasă (V. Dican 46). Antrenor: Ianis Zicu

Ce meciuri s-au jucat în această rundă?

  • Csikszereda – Petrolul 1-1
  • FC Argeș – Dinamo 1-1
  • Oțelul – U. Cluj 1-2

Care sunt următoarele partide?

  • Duminică, 26 octombrie

Ora 14.00 Metaloglobus Bucureşti – Universitatea Craiova

Ora 20.30 FCSB – UTA Arad

  • Luni, 27 octombrie

Ora 18.00 FC Botoşani – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FC Rapid – Unirea Slobozia

