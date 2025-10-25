Prima pagină » Sport » Agenția care a ruinat-o pe Simona Halep lovește din nou. Un alt caz de dopaj, declanșat ca urmare a unui test pozitiv depistat la US Open

Oana Zvobodă
25 oct. 2025, 16:18, Sport
Un nou caz de dopaj a apărut în lumea tenisului, ca urmare a unui test pozitiv depistat la US Open, același turneu care i-a adus suspendarea și româncei Simona Halep.

Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a anunțat că Facundo Bagnis, tenismen cunoscut din circuitul ATP, fost număr 55 mondial, a ales să intre voluntar în stare de suspendare provizorie. Acest lucru nu l-a făcut și Simona Halep.

„Agenția de integritate i-a transmis sportivului, pe 2 octombrie 2025, o notificare preliminară privind încălcarea regulamentului antidoping, în temeiul Articolului 2.1 din TADP (prezența unei substanțe interzise în eșantionul prelevat) și/sau Articolului 2.2 (utilizarea unei substanțe interzise fără o scutire de uz terapeutic TUE valabilă)”, a anunțat ITIA.

Facundo Bagnis, fost număr 55 mondial în noiembrie 2016, a furnizat o probă antidoping în timpul competiției, în cadrul turului de calificări al US Open, la New York (SUA), pe 18 august 2025. Proba a fost împărțită în eșantioanele A și B, iar analiza ulterioară a relevat că eșantionul A conținea hidroclorotiazidă, substanță interzisă de TADP.

Bagnis are interdicție să joace, să antreneze sau să participe la orice eveniment de tenis autorizat pe toată durata suspendării.

