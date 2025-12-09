Prima pagină » Sport » Victor Angelescu a izbucnit după ce a văzut ce a făcut Petrila. „Sută la sută e ratarea campionatului, asta e, ce să facem?”

09 dec. 2025, 18:56, Sport
Victor Angelescu a anunțat după meciul cu FC Botoșani că Rapid va face două transferuri la iarnă. Giuleștenii au remizat cu echipa moldavă, 0-0, dar sunt pe primul loc în campionat, 39 de puncte, cu două peste echipa lui Leo Grozavu.

Acționarul minoritar și președintele Rapidului a spus că ratarea lui Petrila, din jocul de la Botoșani, e ratarea campionatului.

Claudiu Petrila a trimis pe lângă poarta goala, din câțiva metri, după ce a primit o pasă excelentă de la Alex Dobre.

„Un meci dificil, e un punct câştigat ţinând cont că Botoşaniul era echipa care juca cel mai bine acasă. Rămâne dezamăgirea că am avut patru ocazii cât casa. E bun şi un egal, asta e. (n.red. – despre ratarea lui Petrila) 100% e ratarea campionatului, asta e, ce să facem? Am avut primele trei ratări şi anul trecut.

Să sperăm că s-a spart ghinionul în meciul ăsta. Am mai avut ocazii foarte mari şi după. E un punct câştigat în deplasare, ne menţinem pe primul loc şi trebuie să câştigăm acasă cu Oţelul. Aţi văzut, a ieşit 0-0. Am avut foarte multe ocazii. Au avut şi ei în a doua repriză, dar după ocazii noi meritam să batem clar. Trebuie să câştigăm cu Oţelul, e neapărat să câştigăm acasă, să vină fanii, să luăm cele trei puncte şi apoi ne vom concentra pe derby. E bine să te bucuri la final. Ne-ar plăcea să terminăm primele 20 de etape pe primul loc”, a afirmat Victor Angelescu, la Prima Sport.

Oficialul celor de la Rapid a declarat că echipa se va întări în iarnă: „Căutăm un mijlocaş ofensiv, un atacant, măcar două transferuri să facem, şi în funcţie de ce se întâmplă cu jucătorii până atunci”.

