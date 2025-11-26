Prima pagină » Sport » Charalambous nu se teme înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! „Atmosfera și suporterii sunt în tribune”

26 nov. 2025, 23:30, Sport
Elias Charalambous, tehnicianul de la FCSB, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă, că formația sa a venit la Belgrad cu un singur obiectiv, acela de a câștiga toate cele trei puncte puse în joc.

CSB întâlnește formația sârbă Steaua Roșie Belgrad, joi, de la ora 22:00, pe Stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad, într-o partidă contând pentru etapa a cincea a Europa League.

„Suntem două echipe similare, dacă ne gândim la istorie, la stilul de joc și la momentul în care suntem acum. Suntem două echipe campioane în sezonul precedent, iar acum atât noi, cât și ei, se gândesc că pot să facă mai mult. Echipe precum FCSB și Steaua Roșie Belgrad pot arăta un fotbal fantastic în orice moment.

Sper ca noi să facem un joc foarte bun și să câștigăm cele trei puncte. Am venit aici cu un singur obiectiv, acela de a câștiga cele trei puncte. Pentru mine nu contează adversarul, important este ce facem noi. Și dacă vom fi într-o formă bună atunci cu siguranță avem șansa de a ne impune mâine, cu tot respectul față de adversar.

Știm că este un club mare, am avut oportunitatea de a evolua aici ca jucător acum mulți ani, dar repet, singurul nostru obiectiv este de a câștiga mâine seară.

În această competiție toate meciurile sunt grele, iar acum nu va fi nimic diferit. Dar noi suntem pregătiți și gata de a câștiga acest meci. Am văzut tunelul de la vestiare către teren. Îl știu de când am jucat aici, dar nu tunelul joacă fotbal, ci jucătorii de pe teren.

Stadionul este unul frumos, cu istorie, dar meciul se joacă pe teren. Atmosfera și suporterii sunt în tribune, repet, meciul se va juca pe teren. Așa că întreaga noastră concentrare va fi pe joc”, a declarat tehnicianul cipriot.

Cine ne arbitrează la Belgrad

Steaua Roşie Belgrad – FCSB, programat, joi, în grupa principală din Liga Europa, va fi arbitrat de francezul Jérôme Brisard.

Jérôme Brisard va fi ajutat la cele două linii de Alexis Auger şi Aurélien Drouet, în timp ce rezervă va fi Romain Lissorgue.

În Camera VAR se vor afla Bastien Dechepy şi Eric Wattellier.

