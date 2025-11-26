FIFA a comunicat că tragerea la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 va avea loc vineri, 5 decembrie, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC.

Evenimentul, la care România este pe tabloul comunicat de forul mondial, ar urma să aibă loc de la ora 19.00.

Pe 5 decembrie aflăm cu cine ar putea juca România la CM 2026! Urmează însă două „baraje” în martie

România merge la baraj și are de disputat două meciuri de care trebuie să treacă pentru a ajunge fizic la CM 2026.

Meciul Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19.00. Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.

Canada, Mexic şi SUA (ţările gazdă) vor face parte din urna 1.

Cele 39 de echipe deja calificate vor fi distribuite în patru urne a câte 12 echipe, în funcţie de Clasamentul FIFA/Coca-Cola, ediţia de 19 noiembrie 2025.

Cele două locuri alocate câștigătoarelor play-off-ului intercontinental şi cele 4 locuri alocate câștigătoarelor play-off-ului european au fost alocate în urna 4.

Nicio grupă nu poate avea mai mult de o echipă din aceeaşi confederație, cu excepția UEFA, care are 16 reprezentante.

Care sunt echipele deja calificate?

Programul final al meciurilor, inclusiv stadioanele şi orele de disputare, va fi confirmat sâmbătă, 6 decembrie.

Cum arată urnele:

Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Germania

Urna 2: Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeş, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off European A, B, C (unde e și România) şi D, Play-Off FIFA 1 şi 2

Cum arată o grupă dificilă pentru România: Franța, Uruguay, Tunisia

Cum arată o grupă facilă pentru România: SUA, Australia, Uzbekistan