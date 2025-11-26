Prima pagină » Sport » Pe 5 decembrie AFLĂM cu cine ar putea juca România la CM 2026! Urmează însă două „baraje” în martie

Pe 5 decembrie AFLĂM cu cine ar putea juca România la CM 2026! Urmează însă două „baraje” în martie

26 nov. 2025, 15:49, Sport
Pe 5 decembrie AFLĂM cu cine ar putea juca România la CM 2026! Urmează însă două „baraje” în martie

FIFA a comunicat că tragerea la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 va avea loc vineri, 5 decembrie, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC.

Evenimentul, la care România este pe tabloul comunicat de forul mondial, ar urma să aibă loc de la ora 19.00.

Pe 5 decembrie aflăm cu cine ar putea juca România la CM 2026! Urmează însă două „baraje” în martie

România merge la baraj și are de disputat două meciuri de care trebuie să treacă pentru a ajunge fizic la CM 2026.

Meciul Turcia – România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, va avea loc în data de 26 martie 2026, de la ora 19.00. Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.

Canada, Mexic şi SUA (ţările gazdă) vor face parte din urna 1.

Cele 39 de echipe deja calificate vor fi distribuite în patru urne a câte 12 echipe, în funcţie de Clasamentul FIFA/Coca-Cola, ediţia de 19 noiembrie 2025.

Cele două locuri alocate câștigătoarelor play-off-ului intercontinental şi cele 4 locuri alocate câștigătoarelor play-off-ului european au fost alocate în urna 4.

Nicio grupă nu poate avea mai mult de o echipă din aceeaşi confederație, cu excepția UEFA, care are 16 reprezentante.

Care sunt echipele deja calificate?

Programul final al meciurilor, inclusiv stadioanele şi orele de disputare, va fi confirmat sâmbătă, 6 decembrie.

Cum arată urnele:

  • Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Germania
  • Urna 2: Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia
  • Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeş, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud
  • Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off European A, B, C (unde e și România) şi D, Play-Off FIFA 1 şi 2

Cum arată o grupă dificilă pentru România: Franța, Uruguay, Tunisia

Cum arată o grupă facilă pentru România: SUA, Australia, Uzbekistan

Recomandarea video

Citește și

SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45
14:51
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45
SPORT Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, în direct pe YouTube – ProSport!
14:45
Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, în direct pe YouTube – ProSport!
SPORT Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală
12:54
Programul care SUSȚINE tinerii sportivi pe toate planurile: sport, educație și dezvoltare personală
SPORT RAPID pregătește prima lovitură din „mercato”: Mauro Pederzoli a mers în Italia să negocieze cu un mijlocaș de top din Serie A
10:32
RAPID pregătește prima lovitură din „mercato”: Mauro Pederzoli a mers în Italia să negocieze cu un mijlocaș de top din Serie A
SPORT 🚨 Flacăra Olimpică și-a început călătoria spre Milano. „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
09:07
🚨 Flacăra Olimpică și-a început călătoria spre Milano. „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!”
SPORT Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”
08:59
Ruptură la FCSB: cel mai important jucător din echipă s-a supărat pe Gigi Becali și vrea să se transfere. „Să vină cu oferta”
Mediafax
Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă
Digi24
Reacția Kremlinului după dezvăluirile din discuția telefonică între Witkoff și consilierul lui Putin
Cancan.ro
Averea fantomă a Laviniei lui Pescobar! Tatăl ei trăiește ca milionarii, dar pe hârtie nu valorează mai nimic!
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Chirurg certat de un pacient că operația a durat prea puțin: „AI-ul zice că operația trebuia să dureze o oră! Ați lăsat ceva în mine”
Mediafax
Cel mai înalt punct al Terrei, Everest, umbrit de structuri de peste o sută de ori mai mari ascunse în adâncul planetei
Click
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
Digi24
VIDEO Imagini revoltătoare. Ofițerul de presă de la Guvern împinge jurnaliștii care vor să-i adreseze întrebări premierului Bolojan
Cancan.ro
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de șoc! 😢
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Elena Cârstea la 63 de ani fără efort. A ajuns la 50 de kilograme! Abia dacă o mai recunoști
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Test în România cu cea mai interesantă mașină hibridă chinezească
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Să învățăm de la peruși: Cum își fac papagalii prieteni noi?
ECONOMIE Găurile negre ale statului. Cele mai neprofitabile companii de stat din România au adunat pierderi de 9 miliarde de lei în ultimii 16 ani
16:45
Găurile negre ale statului. Cele mai neprofitabile companii de stat din România au adunat pierderi de 9 miliarde de lei în ultimii 16 ani
EXTERNE Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc
16:41
Cum a păcălit un influencer din Brazilia șoferii. A desenat pe șosea un semn care îi forțează să frâneze brusc
VIDEO Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
16:40
Pentru Nicușor Dan războiul hibrid e mai important decât războiul real: „Dronele care intră din când în când pe teritoriul nostru sunt accidente”
POLITICĂ George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
16:40
George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”
SCANDALOS Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament
16:40
Omul lui Dogioiu, ofițer de presă la Guvern, verificat disciplinar după ce a bruscat jurnaliștii la plecarea premierului din Parlament
ACTUALITATE Pățania unui bărbat care nu a declarat două croissante la vama germano-elvețiană. Ce amendă a primit
16:27
Pățania unui bărbat care nu a declarat două croissante la vama germano-elvețiană. Ce amendă a primit