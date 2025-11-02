Prima pagină » Sport » Christian Constantin, (FC Sion), și-a rupt tendoanele la un meci, după ce s-a încălțat în pantofi Dior. A schimbat un antrenor din cauza mirosului

02 nov. 2025, 09:44, Sport
sursa foto: Facebook

Christian Constantin, președintele FC Sion (Elveția), un miliardar din construcții, în vârstă de 68 de ani, s-a accidentat grav în luna sepetmbrie, într-un meci de gală, organizat cu ocazia aniversării a 90 de ani a clublului FC Fully.

Constantin a făcut parte atunci din echipa de start, iar alături, de foștii săi coechipieri au evoluat și fiul său, Barthélémy, director sportiv la Sion, antrenorul Didier Tholot și nepotul său, Aloys, 9 ani.

Dacă un tată nu-i o șansă fiului său, cine o va face? Barthélémy știgă experiență în fiecare zi și se dezvoltă bine. Ca președinte, i-am stabilit reguli stricte și, ca tată, este firesc -l ajut. Nu văd problema”.

El a apărat vreme de 15 minute, dar s-a accidentat. A fost împins de fundașul său stânga, a călcat greșit cu pantofii Dior și a căzut pe minge.

Am alunecat, mi-a rupt tendonul femural la piciorul drept, am încercat să compensez cu piciorul stâng și mi-am rupt tendonul femural stâng!”

Fiica lui Constantin îl avertizase să nu joace cu pantofii extravaganți”, însă el nu a ascultat-o.

„Ce idiot sunt, am jucat în teniși Dior! Cel mai rău e fiica mea mi-a adus ghete de fotbal! Dar am vrut fac ce taie capul. Merit ce am pățit. Eu țip la jucătorii mei când își uită ghetele și uite fac și mai rău decât ei! ”, a spus Christian Constatin, potrivit Le Matin.

Președinte al FC Sion din 1992 până în 1997 și din 2003, după ce a cumpărat clubul, Christian Constantin a investit peste 100 de milioane de franci elvețieni în 27 de ani. El a condus echipa către un titlu (1997, al doilea după cel din 1992 pentru clubul fondat în 1909) și 7 Cupe ale Elveției 1995, 1996, 1997, 2006, 2009, 2011, 2015).

sursa foto: Facebook

sursa foto: Facebook

Dar schimbările dese de antrenori, natura lui certăreță și escapadele sale sunt legendare.

Odată, el a concediat un antrenor principal din cauza mirosului său, în 2023, l-a da afară pe antrenorul de atunci al lui Sion, David Bettoni, la pauză, în timpul unui meci împotriva lui Servete, înainte să-l oblige să stea pe margine pentru restul meciului.

Au schimbat regulile din cauza mea. Acum ai nevoie de o diplomă de antrenor ca lucrezi în domeniul tehnic. Am antrenat echipa de 21 de ori de când am devenit președinte. Recordul meu: 3 înfrângeri, o remiză și 17 victorii, 52 de puncte, sau 2,47 de puncte pe meci. Ridicol, zici?”.

În ce privește viața personală, Christian are 3 copii cu Carole: Barthélémy (30 de ani) este director sportiv al FC Sion de 11 ani. Arielle are 40 de ani și Charline – 25. Cu toate că nu a divorțat oficial, trăiește separat de mama copiilor lui cu o altă femeie, Emma Collombin. Dar nu se gândește la o nouă căsătorie.

