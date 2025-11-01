FCSB ar urma să fie controlată de ANAF, după ce un soft al celor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală a notat că echipa roș-albastră are un risc ridicat privind unele datorii.

Cei de la ANAF ar urma să vină în inspecție la FCSB, fiind urmărită activitatea din ultimii 5 ani. Se vorbește că formația lui Gigi Becali e e pasibilă de o datorie de 1.4 milioane de euro

„Conform analizei de risc prin metoda predictivă (soft realizat de către DGAMC în colaborare cu administrația fiscală din Austria), clubului FCSB i-a fost stabilit un risc fiscal ridicat, cu sume probabil datorate/ neachitate în valoare de 7.020.140 lei” arată ANAF, potrivit Fanatik.

ANAF controlează FCSB. Ce datorii ar avea clubul și ce spune Gigi Becali

Gigi Becali a spus că nu așteaptă controlul ANAF, iar specialiștii săi vor merge luni la sediul instituției, pentru a arăta că FCSB nu are datorii.

„Eu nu mai aștept două săptămâni să vină ANAF în nu știu ce inspecție… Cu risc, nerisc….Analiză, Neanaliză….Luni trimit specialiștii mei la ANAF să le arate că n-am de dat nici 5 bani. De unde au scos cifrele astea mincinoase?! Care milioane?

Eu sunt Gigi Becali și n-am datorii la nimeni… Când dai de milioane, că nu știu ce analiză, arunci o pată pe imaginea clubului. Nu ne jucăm la FCSB , avem milioane de suporteri, nu te joci cu d-astea! Analiză, neanaliză, o să demonstrez eu că n-am nicio datorie la Fisc… Cifre mincinoase, că e Becali. La FCSB este cea mai mare corectitudine…O să vedeți voi, o să vadă și ANAF… Luni mergem acolo și clarificăm lucrurile, că nu e nimic și suntem cu toate taxele la virgulă. Să facă toate controalele din lume”, a spus Gigi Becali, la Fanatik.