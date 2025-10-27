FCSB și-a găsit fundaș. Gigi Becali confirmă transferul: „Vine din iarnă”. Unde a mers MM Stoica, în weekend

Una dintre cele mai mari probleme pentru FCSB este pe cale să se rezolve: Gigi Becali anunță că a găsit fundaș, iar transferul se va realiza chiar în această iarnă, în pauza dintre tur și retur.

Trimis de latifundiarul din Pipera să observe piața din Portugalia, Mihai Stoica pare că a descoperit fotbalistul potrivit pentru campioana României.

„Am o veste extraordinară din Portugalia”

Duminică seară, Becali a intrat în direct la Digi Sport după meciul cu UTA, scor 4-0, și a dat „o veste extraordinară”. Este vorba despre cel mai nou transfer pe care îl pregătesc cei de la FCSB.

„Am o veste extraordinară din Portugalia, așa spun. Gata, am zis că vreau fundaș central, 1-2 fundași centrali, doi mijlocași centrali. Gata, vine din iarnă, direct! Numai unul a găsit MM Stoica, a găsit fundașul. Nu vreau să dau mai multe detalii, că, după, vin dușmanii și atacă”, a anunțat Gigi Becali.

Mihai Stoica, numit președinte al Consiliului de Administrație, a plecat în Portugalia de câteva zile, iar în weekend a fost prezent pe stadionul din Braga la partida dintre echipa gazdă și Casa Pia, contând pentru etapa a 9-a a campionatului.

Oficialul „roș-albaștrilor” a postat în secțiunea „story” de pe Instagram o fotografie realizată pe arena celor de la Sporting Braga.

Când MM a publicat poza din Portugalia, la București scorul era FCSB – UTA 3-0. Până la final, a mai înscris și Thiam, în prelungirile partidei.

„Siiiii”, a scris MM Stoica în mesajul care a însoțit fotografia, alături de două inimi în roșu și albastru, culorile FCSB.

Scandal între „Tase” și Giovanni Becali

FCSB a spulberat UTA în ultimul meci din Superligă, dar nu este liniște în tabăra „roș-albastră” nici după o victorie cu 4-0. Florin Tănase, cel mai important jucător din vestiarul campioanei a lansat un atac fără precedent la adresa unui membru al familiei Becali.

Și nu a atacat pe oricine, ci direct pe Giovanni, vărul mai mare al patronului FCSB, Gigi Becali, și cel pe care mulți îl consideră „capul” familiei, în momentul de față.

Înainte de meci, vărul finanțatorului FCSB a vorbit despre Florin Tănase, dezvăluind o poreclă care i-a fost pusă în vestiar chiar de colegii săi – „sifonul lui Gigi”. La finalul partidei de pe Arena Națională, Tănase l-a „mitraliat” pe Giovanni Becali, lansându-se într-o tiradă la adresa impresarului în vârstă de 73 de ani.

„Chiar vreau să lămuresc asta. Îmi e milă de Giovanni Becali, săracul, a decăzut atât de mult! Ești angajat la un podcast, trebuie să iei salariu, dar să etichetezi așa niște persoane, cu niște invenții? E ceva… M-a surprins. Nu are el de unde să știe ce discut eu cu nea Gigi. El, profesional, neavând cu ce să iasă, se leagă de nume care au valoare și au ecou.

A mai zis niște aberații, că mă închin de 4, 5 ori. E de râs, e și de plâns. La ortodocși te închini de 3 ori. Nu e de ajuns școala vieții, mai e nevoie și de matematică, să știi să numeri.

Când au fost discuții despre jucători, când erau nemulțumiri față de jucători, eu căutam să le găsesc scuze. A ajuns prea rău, îmi e milă de el, săracul”, a „înțepat” Tănase.

Rămâne de văzut ce reacție va avea Gigi Becali și cum se va poziționa între vărul său și fotbalistul favorit de la FCSB.

