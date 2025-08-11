Cine a CÂȘTIGAT Vitality Open Tour. „Vin cei mai talentați jucători”

Radu Țurcanu și Dragoș Cazacu – Alexandru Dumitru, la dublu, sunt câștigătorii de la Vitality Open Tour.

Țurcanu a trecut în finală de Radu Mihai Papoe, scor 6-4, 4-6, 6-1, iar perechea Dragos Cazacu – Alexandru Dumitru a învins dublul Jeremy Gschwendtner (Marea Britanie) – Alessandru Spadola (Italia), scor 4-6, 6-4, 10-7.

Cine a câștigat Vitality Open Tour

„Este una dintre cele mai bine organizate competiții de acest gen din România, la care vin cei mai talentați jucători de la noi. Deja avem aici 2 tineri care bat la porțile naționalei, de Cupa Davis. Aș avea un cuvânt de apreciere și de mulțumire pentru Dr. Oetker, care este unul dintre principalii parteneri ai Federației Române de Tenis. Dr. Oetker se implică în mai multe proiecte ale federației, fiind unul dintre principalii sponsori la cea mai importantă competiție de copii din sud-estul Europei. Este și principalul sponosor al acestei competiții Vitality Open Tour, cu puncte ATP. Pe această cale doresc să mulțumesc eforturilor depuse de Dr. Oetker și suntem recunoscători. Acest tip de competiție este foarte importantă pentru că jucătorii noștri pot juca acasă și cuceri puncte în drumul către înalta performanță”, a spus președintele Federației Române de Tenis, George Cosac.

Mă simt obosit, a fost un meci destul de strâns, în care a trebuită să muncesc, să dau totul. A fost a treia finală de anul acesta și a trebuit să câștig una. Sunt fericit și sper la cât mai multe. Organizarea turneului a fost foarte bună, chiar mi-a plăcut. A fost un turneu foarte frumos, o să vin și la anul – Radu Țurcanu

„Suntem foarte fericiți. Este primul turneu pe care îl câștigăm împreună. Ne-am simțit foarte bine la Vitality Open Tour”, au declarat învingătorii la dublu.

La Vitality Open Tour au fost peste 70 de jucători din 11 țări, turneul de la Tenis Club Curtea de Argeș. Arbitrul principal a fost Andrei Bardan, iar directorul turneului a fost Gheorghe Borțan. Au concurat jucători din țări, precum Italia, cu o delegație de 20 de sportivi, România, Republica Moldova, Cehia, Mareaa Britanie, Brazilia, Germania, Canada, SUA, Ucraina și Austria.

