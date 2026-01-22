Prima pagină » Sport » Cine sunt cei 29 de ROMÂNI care vor participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026

22 ian. 2026, 18:54, Sport
Componența delegației României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Cea de-a XIV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia, la Milano-Cortina.

Peste 3.500 de sportivi din 93 de țări sunt așteptați să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.

România a desemnat șapte purtători de drapel: Julia Sauter (patinaj artistic) – Milano, Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin) – Livigno, Daniela Toth (schi sărituri) și Paul Pepene (schi fond) – Predazzo, Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob) – Cortina d’Ampezzo.

Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi şi o rezervă, care vor locui în şase Sate Olimpice, vor concura la nouă discipline sportive.

Iată delegația tricoloră:

Biatlon (sat olimpic Anterselva) – 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colțea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
Tehnicieni: Gheorghe Stoian – antrenor principal, Sorin Gîrbacea și Cristian Moșoiu – antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe – antrenor principal, feminin

Bob (sat olimpic Cortina) – 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea – titulari, Andrei Nica – rezervă
Tehnicieni: Iulian Păcioianu – antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund

Patinaj artistic (sat olimpic Milano) – 1 sportiv (feminin): Julia Sauter
Antrenor: Roxana Luca

Sanie (sat olimpic Cortina) – 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Șerban
Tehnicieni: Alexandru Comșa – antrenor principal, Radu Eugen – antrenor secund

Ce sportivi avem la schi?

Sărituri cu schiurile (sat olimpic Predazzo) – 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Tehnicieni: Florin Spulber – antrenor principal, Adrian Comănescu – antrenor secund

Schi alpin (sat olimpic Cortina – întrecerile feminine, sat olimpic Bormio – întrecerile masculine) – 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ștefănescu
Tehnicieni: Luigi Rossi – antrenor (feminin) Andrei Burchiu – antrenor (masculin)

Schi fond (sat olimpic Predazzo) – 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Tehnicieni: Ioan Lungociu – antrenor principal, Ioan Poponeci – antrenor secund

Snowboard (sat olimpic Livigno) – 2 sportivi (2 feminin): Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Tehnicieni: Kinda Geza – antrenor principal, Zoltan Reisz – antrenor secund

Cele mai noi

Trimite acest link pe