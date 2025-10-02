Cine transmite la TV FCSB – Young Boys Berna. S-a anunțat primul 11 al lui Gigi Becali

FCSB – Young Boys Berna, în etapa a doua din grupa unică de Europa League, se joacă joi seara, 2 octombrie, pe Arena Națională, de la ora 19:45.

Partida va fi transmisă la TV în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cine transmite la TV FCSB – Young Boys Berna. S-a anun țat primul 11 al lui Gigi Becali

Giorgio Contini, cel care conduce destinele celor de la Young Boys Berna, a afirmat că se așteaptă ca formația sa să fie pusă sub presiune de FCSB în meciul direct din etapa a doua a Europa League.

„Ne gândim că va fi un meci foarte intens împotriva unui adversar cu experiență internațională. FCSB are destui jucători talentați, inclusiv unii tineri, precum Octavian Popescu, așa că trebuie să fim atenți mâine. Am văzut primul meci al adversarilor noștri, dar nu cred că aceasta este adevărata față a lor.

FCSB a jucat cu Go Ahead Eagles foarte defensiv, dar am văzut că în campionat joacă ofensiv, face mult presing, așa că mă aștept să fim puși sub presiune mâine. A evolua cu doi atacanți reprezintă o opțiune, dar vom vedea mâine exact cum vom juca. Avem destule scenarii tactice pe care le vom discuta cu jucătorii, iar aceștia vor fi pregătiți mâine”, a declarat tehnicianul.

Contini a dezvăluit că antrenorul său secund, românul Zoltan Kadar, i-a oferit multe informații despre specificitatea campionatului românesc.

„Zoltan este un om cu expertiză, nu numai în ceea ce privește fotbalul românesc, ci și în cel internațional. Evident că am discutat mult, ne-a împărtășit specificitatea campionatului românesc și sunt convins că toate aceste informații vor fi deosebit de prețioase”, a argumentat Giorgio Contini.

FCSB joacă împotriva celei mai slabe echipe din EL

Cum ar putea arăta FCSB cu Young Boys? Primul 11 anunțat de Gigi Becali este : T ârnovanu – Pantea, Ngezana , M. Popescu, Radunovic – Alhassan, Edjouma – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Alibec .

Trupa roș-albastră a început cu dreptul aventura în Europa League, 1-0 pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, și ocupă locul 9, la egalitate de puncte și cu golaveraj identic cu Genk, Lyon, Porto, Aston Villa și Braga. Helveții sunt ultimii, după înfrângerea fără drept de apel pe teren propriu, 1-4 cu Panathinaikos Atena.