Antrenorul lui Young Boys, Giorgio Contini, l-a „înțepat” pe Gigi Becali, după ce finanțatorul FCSB a anunțat primul 11 al echipei roș-albastre înaintea partidei de pe Arena Națională.

FCSB joacă joi cu Young Boys Berna în etapa a doua a Europa League.

Giorgio Contini are toate datele despre FCSB, iar secundul său, românul Zoltan Kadar, i-a oferit detalii despre fotbalul românesc. „Zoltan este un om cu expertiză, nu numai în ceea ce privește fotbalul românesc, ci și în cel internațional. Evident că am discutat mult, ne-a împărtășit specificitatea campionatului românesc și sunt convins că toate aceste informații vor fi deosebit de prețioase”, a spus Giorgio Contini.

Antrenorul lui Young Boys, „înțepături” pentru Gigi Becali

„Ne așteptăm la un meci foarte intens împotriva unui adversar cu experiență internațională. FCSB are destui jucători talentați, inclusiv unii tineri, precum Octavian Popescu, așa că trebuie să fim atenți. Am văzut primul meci al adversarilor noștri, dar nu cred că aceasta este adevărata față a lor. FCSB a jucat cu Go Ahead Eagles foarte defensiv, dar am văzut că în campionat joacă ofensiv, face mult presing, așa că mă aștept să fim puși sub presiune. A evolua cu doi atacanți reprezintă o opțiune, dar vom vedea exact cum vom juca. Avem destule scenarii tactice pe care le vom discuta cu jucătorii, iar aceștia vor fi pregătiți”, a spus acesta.

La noi, antrenorii decid primul 11. Vorbim cu jucătorii, apoi hotărâm. Dacă va fi un avantaj să aflăm cum joacă FCSB? Nu – Giorgio Contini

Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB în meciul cu Young Boys.

Program FCSB în Europa League

Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB 0-1

Etapa 2: FCSB – Young Boys, 2 octombrie, ora 19:45

Etapa 3: FCSB – Bologna, 23 octombrie, ora 19:45

Etapa 4: FC Basel – FCSB, 6 noiembrie, ora 19:45

Etapa 5: Steaua Roșie – FCSB, 27 noiembrie, ora 22:00

Etapa 6: FCSB – Feyenoord, 11 decembrie, ora 22:00

Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB, 22 ianuarie, ora 22:00

Etapa 8: FCSB – Fenerbahce, 29 ianuarie, ora 22:00