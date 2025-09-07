Prima pagină » Sport » Cine transmite la TV meciul de fotbal Cipru – România

07 sept. 2025, 12:48, Sport
Slovenul Matej Jug va arbitra meciul Cipru – România, care va avea loc, marţi, de la ora 21.45, în grupa H, din preliminariile CM-2026.

Meciul Cipru – România, de marţi, de la Nicosia, va fi transmis de Prima TV și va fi comentat de Costi Mocanu și Emil Grădinescu.

Matej Jug va fi ajutat la cele două linii de Matej Žunič şi Manuel Vidali, în timp ce rezervă va fi Rade Obrenovič. În Camera VAR se vor afla Asmir Sagrković şi Alen Borošak

Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei.

Louis Munteanu nu va putea evolua în meciul României cu Cipru, din preliminariile Cupei Mondiale, după ce a ratat şi confruntarea amicală împotriva Canadei.

Munteanu, care s-a accidentat vineri la încălzire, pe Arena Naţională, are o leziune musculară la nivelul gambei stângi.

„În primul rând aș fi preferat să nu joc meciul cu Canada. Aș fi preferat să am echipa la dispoziție o săptămână, să pregătim foarte bine meciul cu Cipru, care devine un meci vital pentru viitorul echipei naționale spre Campionatul Mondial.

Dar FIFA nu acceptă niciunei echipe naționale să aibă un avantaj în această competiție, și atunci am luat un joc”, a recunoscut Mircea Lucescu.

Ce spune Răzvan Marin?

„Normal că această înfrângere nu ne dă încrederea pe care ne-o doream pentru meciul din Cipru și pentru următoarele care vor veni în campania preliminară, dar știm foarte bine că dacă vrem să mai sperăm la ceva, avem nevoie de patru victorii în cele patru meciuri rămase, și doar atunci vom spera la un baraj sau la primul loc.

Dar depinde foarte mult de celelalte rezultate. Trebuie să ne ridicăm moralul, să vorbim puțin pentru că dacă jucăm în felul ăsta nu va fi ușor nici cu cei din Cipru. Îmi aduc aminte când în Liga Națiunilor am avut primele 15 minute grele până am reușit să dăm primul gol.

Cred că asta trebuie să facem și marți, să punem presiune foarte mare, să avem intensitate în joc să îi surprindem și să marcăm cât mai rapid și apoi cu siguranță jocul va fi la mâna noastră”, a declarat și Răzvan Marin.

