Cine transmite la TV Ungaria – România la handbal feminin

02 dec. 2025, 20:06, Sport
Ungaria – România, primul meci în grupa principală la Campionatul Mondial de handbal feminin, va avea loc miercuri 3 decembrie, de la ora 19:00.

Partida va fi transmisă la TV în România pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.

Meciul de handbal a fost mutat pe a doilea canal al televiziunilor, deoarece meciul Farul Constanța – Dinamo din Cupa României la fotbal are întâietate și va începe de la ora 18.30 la Ovidiu.

Naționala României a terminat pe locul secund grupa preliminară A, după Danemarca, și s-a calificat în Grupa Principală 1 cu 2 puncte. „Tricolorele” s-au impus în fața Croației, scor 33-24, apoi au dispus de Japonia, scor 31-27, pentru ca în ultima etapă să se recunoască învinsă de Danemarca, scor 31-39.

Danemarca a ocupat primul loc, cu 6 puncte, urmată de România, 4 puncte, Japonia, 2 puncte, Croația, 0 puncte. Primele trei clasate s-au calificat în grupele principale, cu punctele acumulate în meciurile directe.

România a participat la toate edițiile Campionatului Mondial de handbal feminin, iar în 2023 s-a clasat pe locul 12.

Ce spune Constantin Din

„Fetele au valoare și, așa cum spunem cu toții, dacă antrenorul poate fi un dirijor, atunci dirijorul știe cum să le cânte partitura. Fetele chiar au valoare și pot pune în practică, astfel încât să iasă o melodie foarte frumoasă.

Îmi doresc foarte mult să lucrez cu antrenorii români. Cred că este mult mai eficient pentru toată lumea dacă românii se implică și își arată valoarea. Coco Mihăilă, Ovidiu Mihăilă, este un antrenor cu experiență, un antrenor echilibrat.

Am mizat foarte mult pe acest entuziasm pe care Ovidiu Mihăilă îl are. Până acum s-a dovedit că nu am greșit. În continuare suntem optimiști”, a declarat președintele FR de Handbal, Constantin Din, la Radio Sport Total FM.

