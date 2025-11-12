Prima pagină » Actualitate » Mirel Rădoi, prima reacție după ce a plecat de la Universitatea Craiova. Cine este „personajul secundar” care „a murit”

Mirel Rădoi, prima reacție după ce a plecat de la Universitatea Craiova. Cine este „personajul secundar” care „a murit”

12 nov. 2025, 08:08, Actualitate
Mirel Rădoi, prima reacție după ce a plecat de la Universitatea Craiova. Cine este „personajul secundar” care „a murit”
Mirel Rădoi, prima reacție după ce a plecat de la Universitatea Craiova / Sursa FOTO: prosport.ro

La 48 de ore după tsunamiul care a măturat clubul Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a avut o primă reacție vizavi de ce s-a întâmplat. Fostul antrenor al „Științei” a ținut să transmită un mesaj pe rețelele de socializare, lăsând și câteva semne de întrebare în urma sa.

Rădoi a plecat de la Universitatea la finalul meciului cu UTA, pierdut de olteni, în Bănie, cu 1-2, în etapa a 16-a din Liga 1.

Rădoi: „Filmul trebuie să continue”

Ajuns la 44 de ani, Mirel Rădoi continuă să surprindă prin deciziile pe care le ia, multe dintre ele de neînțeles de către oamenii din fotbal. Este și cazul celei de-a doua despărțiri a sa de Universitatea Craiova, produsă după numai 10 luni de la preluarea echipei.

Ce-i drept, acum a stat de două mari mai mult pe banca formației comparativ cu primul mandat, când a „clacat” după numai 4 luni.

După ce Mihai Rotaru a numit un nou antrenor principal, în persoana portughezului Filipe Coelho (45 de ani), Mirel Rădoi a ieșit public cu o primă reacție legată de subiectul Universitatea.

„Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele. Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și OLTENI. Filmul «ȘTIINȚA CAMPIOANĂ» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit», pentru că actorul principal (jucătorii + suporterii) poate trece de orice obstacol”, a scris Rădoi pe contul său personal de Instagram.

Fostul selecționer a ales și o melodie sugestivă care să însoțească postarea sa, piesa „Am zis ceva”, de la BUG Mafia. Iată două versuri din celebra melodie:

  • „Am zis ceva, am zis ceva, ce-am promis, am făcut totdeauna
  • În lumea asta fără de cuvânt, o să rămân eu așa cum sunt”.

În acest ultim său mandat pe banca „alb-albaștrilor”, Mirel Rădoi a reușit să califice echipa în grupele Conference League, lăsând-o pe locul 4 în Liga 1, după 16 runde de campionat.

Cine e noul antrenor al Științei

Craiova s-a mișcat destul de repede după plecarea lui Mirel Rădoi și a adus un antrenor din Portugalia. Alesul patronului Mihai Rotaru este lusitanul Filipe Coelho, de 45 de ani, care a fost prezentat printr-o postare oficială a clubului pe social media.

Coelho a fost timp de 7 ani „secundul” lui Paulo Bento la echipele naţionale ale Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite.

Ca principal, a antrenat-o pe Leixoes, în Liga a 2-a din Portugalia, acolo unde a bifat o singură victorie în 13 partide.

„OFICIAL | Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei! Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!

Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, este comunicatul publicat de Universitatea Craiova.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

„Bombă” la Universitatea Craiova: Mirel Rădoi a demisionat după 1-2 cu UTA!

DEZVĂLUIRI din interiorul clubului Universitatea Craiova. Ei sunt favoriți să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi

CALCULE. Cum se califică FCSB și Universitatea Craiova în primăvara europeană

Citește și

ANUNȚ Președintele Nicușor Dan anunță astăzi Strategia Națională de Apărare și se întâlnește cu magistrații pentru criza pensiilor speciale
09:27
Președintele Nicușor Dan anunță astăzi Strategia Națională de Apărare și se întâlnește cu magistrații pentru criza pensiilor speciale
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.357. Ucraina își retrage forțele din sudul țării, trupele rusești au intrat în Pokrovsk
09:21
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.357. Ucraina își retrage forțele din sudul țării, trupele rusești au intrat în Pokrovsk
JUSTIȚIE Curtea Constituțională decide astăzi dacă românii își mai pot retrage toți banii din pensiile private
09:10
Curtea Constituțională decide astăzi dacă românii își mai pot retrage toți banii din pensiile private
MApN explică de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă PROVIZII pentru 72 de ore: „Nu e un semn de război, ci de responsabilitate”
09:04
MApN explică de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă PROVIZII pentru 72 de ore: „Nu e un semn de război, ci de responsabilitate”
SPORT Gigi Becali nu glumește în privința sancțiunilor care vor fi aplicate la FCSB: „La revedere, s-a terminat! Dau o Ordonanță de Urgență”
08:47
Gigi Becali nu glumește în privința sancțiunilor care vor fi aplicate la FCSB: „La revedere, s-a terminat! Dau o Ordonanță de Urgență”
Mediafax
Tânără obligată să se prostitueze s-a sinucis în Austria. Doi suspecți, reținuți de procurorii DIICOT
Digi24
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia / „Îmi cer scuze, îmi era frig”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
VIDEO Imagini parcă rupte din „Mad Max” pe frontul din Ucraina: cum intră armata lui Putin în Pokrovsk
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei spune că el este victima, de fapt! Detalii de ultimă oră: a fost la un pas de a se căsători cu
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Atenție la ce mașini cumpărați! Avertismentul transmis de Registrul Auto Român
EXTERNE Presa maghiară apropiată regimului Orban, REACȚIE surprinzătoare la adresa României după „Marșul Păcii”: „Vă mulțumim, prieteni români!”
08:45
Presa maghiară apropiată regimului Orban, REACȚIE surprinzătoare la adresa României după „Marșul Păcii”: „Vă mulțumim, prieteni români!”
DESTINAȚII Care este orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
08:39
Care este orașul din România vizitat mai des de străini decât de români. Topul destinațiilor din România preferate de turiștii străini
SPORT Steaua vs. FCSB. Comunicatul prin care MApN a recunoscut că echipa lui Gigi Becali este Steaua şi că trebuie să joace „acasă”, în Ghencea
08:34
Steaua vs. FCSB. Comunicatul prin care MApN a recunoscut că echipa lui Gigi Becali este Steaua şi că trebuie să joace „acasă”, în Ghencea
MARIUS TUCĂ SHOW Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției”
08:00
Liviu Dragnea: „Niciodată justiția nu a fost susținută. Protestele nu erau pentru a proteja justiția, ci pentru a proteja CONTROLUL asupra justiției”