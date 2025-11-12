Mirel Rădoi, prima reacție după ce a plecat de la Universitatea Craiova. Cine este „personajul secundar” care „a murit”

La 48 de ore după tsunamiul care a măturat clubul Universitatea Craiova, Mirel Rădoi a avut o primă reacție vizavi de ce s-a întâmplat. Fostul antrenor al „Științei” a ținut să transmită un mesaj pe rețelele de socializare, lăsând și câteva semne de întrebare în urma sa.

Rădoi a plecat de la Universitatea la finalul meciului cu UTA, pierdut de olteni, în Bănie, cu 1-2, în etapa a 16-a din Liga 1.

Rădoi: „Filmul trebuie să continue”

Ajuns la 44 de ani, Mirel Rădoi continuă să surprindă prin deciziile pe care le ia, multe dintre ele de neînțeles de către oamenii din fotbal. Este și cazul celei de-a doua despărțiri a sa de Universitatea Craiova, produsă după numai 10 luni de la preluarea echipei.

Ce-i drept, acum a stat de două mari mai mult pe banca formației comparativ cu primul mandat, când a „clacat” după numai 4 luni.

După ce Mihai Rotaru a numit un nou antrenor principal, în persoana portughezului Filipe Coelho (45 de ani), Mirel Rădoi a ieșit public cu o primă reacție legată de subiectul Universitatea.

„Cu greu vă scriu, cu greu îmi găsesc cuvintele. Mulțumesc tuturor oamenilor din club, de la patron, acționari, angajați, jucători, suporteri și OLTENI. Filmul «ȘTIINȚA CAMPIOANĂ» trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a «murit», pentru că actorul principal (jucătorii + suporterii) poate trece de orice obstacol”, a scris Rădoi pe contul său personal de Instagram.

Fostul selecționer a ales și o melodie sugestivă care să însoțească postarea sa, piesa „Am zis ceva”, de la BUG Mafia. Iată două versuri din celebra melodie:

„Am zis ceva, am zis ceva, ce-am promis, am făcut totdeauna

În lumea asta fără de cuvânt, o să rămân eu așa cum sunt”.

În acest ultim său mandat pe banca „alb-albaștrilor”, Mirel Rădoi a reușit să califice echipa în grupele Conference League, lăsând-o pe locul 4 în Liga 1, după 16 runde de campionat.

Cine e noul antrenor al Științei

Craiova s-a mișcat destul de repede după plecarea lui Mirel Rădoi și a adus un antrenor din Portugalia. Alesul patronului Mihai Rotaru este lusitanul Filipe Coelho, de 45 de ani, care a fost prezentat printr-o postare oficială a clubului pe social media.

Coelho a fost timp de 7 ani „secundul” lui Paulo Bento la echipele naţionale ale Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite.

Ca principal, a antrenat-o pe Leixoes, în Liga a 2-a din Portugalia, acolo unde a bifat o singură victorie în 13 partide.

„OFICIAL | Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei! Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!

Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, este comunicatul publicat de Universitatea Craiova.

