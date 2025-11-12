Filipe Coelho e noul antrenor al celor de la Universitatea Craiova. Portughezul are 45 de ani și a lucrat șapte ani alături de Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite.

Ca antrenor principal a pregătit pe Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense. Filipe Amaral Rino Coelho îl înlocuiește pe Mirel Rădoi, care a demisionat după meciul cu UTA, 1-2.

Universitatea Craiova e pe patru în Superliga după 16 etape, 29 de puncte, la șase distanță de liderul Rapid.

Filipe Coelho, noul antrenor al Universității Craiova

Patru echipe din Superliga și-au schimbat antrenorii cu care au început sezonul, CFR Cluj, U Cluj, Petrolul și Universitatea Craiova.

„Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei. Universitatea Craiova a ajuns la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei. Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense” se scrie pe pagina de Facebook a clubului craiovean.

Lusitanul vine în locul lui Mirel Rădoi, care preluase echipa pe 28 ianuarie. El a calificat formația din Craiova în Conference League.

Filipe Coelho va debuta la Craiova cu FC Argeș, în etapa 17, vineri, 21 noiembrie, de la ora 20:30.

„Mă simt foarte fericit, sunt foarte emoționat să fiu într-o așa echipă mare cum este Universitatea Craiova. Sper să construim ceva special pentru această echipă, avem nevoie de toți oamenii pentru a reuși. Mi-am făcut temele înainte, știu că era o mare echipa, Craiova Maxima, au jucat împotriva Benficăi în anii ‘80. Știu că în ultimii ani clubul a investit foarte mult pentru a deveni campion iar.

M-am uitat la echipă, să văd cum joacă, care este atmosfera, este important să știi cu cine o să lucrezi. Lucrăm pentru a definitiva staff-ul, în câteva zile o să facem și anunțul privind staff-ul. Trebuie să fim o echipă puternică, am convingerea că împreunăo să reușim acest lucru, având o motivație puternică” a spus Filipe Coelho, în conferința de prezentare.

