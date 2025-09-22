Gala demonstrativă de box pentru amatori organizată nu cu mult timp în urmă la Deva, de către Victor Leu, fratele regretatului boxer Mihai Leu, s-a dovedit a fi un real succes.

O gală a prieteniei, în planul pugilismului, între România și Italia, organizată ca la carte.

Continuă caravana galelor de box pentru amatori organizate de fratele regretatului Mihai Leu

A fost doar începutul unei campanii de promovare a boxului pe care Victor Leu, care deține și funcția de vicepreședinte al Federației Române de Box și-a propus să o propage, la nivel național.

„După Deva, următoarea gală pe care ne-am propus să o organizăm va fi la Sebeș. Am purtat discuții pe această temă cu viceprimarul orașului pe care l-am invitat și la gala organizată în Deva.

Pentru că în Sebeș este o comunitate puternică de oameni de afaceri germani, ne-am gândit la o gală demonstrativă în care să avem atât pugiliști din România dar și din Germania.

Să nu uităm că noi avem și două nume mari ale boxului nostru care trăiesc în Germania și pe care intenționăm să-i invităm la Sebeș.Este vorba despre Valentin Silaghi și Zoli Lunka”, a precizat Victor Leu.

Valentin Silaghi l-a pregătit pe Mihai Leu

În perioada anilor 80, când regretatul Mihai Leu luase decizia să rămână definitiv în străinătate, după ce a ajuns în Germania, antrenorul care s-a ocupat de pregătirea lui la clubul din Leverkusen a fost Valentin Silaghi.

„Este o adevărată legendă a boxului nostru. Vom fi onorați sa-l avem ca invitat la următoarea gală”, a mai declarat Victor Leu.

Fostul campion mondial de box Mihai Leu a încetat din viață, pe 1 iulie 2025, la vârsta de 57 de ani. Mihai Leu era internat în stare gravă la secția Terapie Intensivă a Institutului Clinic Fundeni din Capitală de mai bine de o săptămână.