Prima pagină » Sport » Continuă caravana galelor de BOX pentru amatori organizate de fratele regretatului Mihai Leu

Continuă caravana galelor de BOX pentru amatori organizate de fratele regretatului Mihai Leu

22 sept. 2025, 17:31, Sport
Continuă caravana galelor de BOX pentru amatori organizate de fratele regretatului Mihai Leu
Averea pe care Mihai Leu a lăsat-o în urmă, după moartea sa

Gala demonstrativă de box pentru amatori organizată nu cu mult timp în urmă la Deva, de către Victor Leu, fratele regretatului boxer Mihai Leu, s-a dovedit a fi un real succes.

O gală a prieteniei, în planul pugilismului, între România și Italia, organizată ca la carte.

Continuă caravana galelor de box pentru amatori organizate de fratele regretatului Mihai Leu

A fost doar începutul unei campanii de promovare a boxului pe care Victor Leu, care deține și funcția de vicepreședinte al Federației Române de Box și-a propus să o propage, la nivel național.

„După Deva, următoarea gală pe care ne-am propus să o organizăm va fi la Sebeș. Am purtat discuții pe această temă cu viceprimarul orașului pe care l-am invitat și la gala organizată în Deva.

Pentru că în Sebeș este o comunitate puternică de oameni de afaceri germani, ne-am gândit la o gală demonstrativă în care să avem atât pugiliști din România dar și din Germania.

Să nu uităm că noi avem și două nume mari ale boxului nostru care trăiesc în Germania și pe care intenționăm să-i invităm la Sebeș.Este vorba despre Valentin Silaghi și Zoli Lunka”, a precizat Victor Leu.

Valentin Silaghi l-a pregătit pe Mihai Leu

În perioada anilor 80, când regretatul Mihai Leu luase decizia să rămână definitiv în străinătate, după ce a ajuns în Germania, antrenorul care s-a ocupat de pregătirea lui la clubul din Leverkusen a fost Valentin Silaghi.

„Este o adevărată legendă a boxului nostru. Vom fi onorați sa-l avem ca invitat la următoarea gală”, a mai declarat Victor Leu.

Fostul campion mondial de box Mihai Leu a încetat din viață, pe 1 iulie 2025, la vârsta de 57 de ani. Mihai Leu era internat în stare gravă la secția Terapie Intensivă a Institutului Clinic Fundeni din Capitală de mai bine de o săptămână.

Mihai Leu, la Podcast ALTCEVA cu Adrian Artene

Mediafax
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Cancan.ro
Geanina Tinca, o româncă de 26 de ani, a dispărut la Napoli. Unde a fost văzută ultima dată
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Profesor sau covrigar? Dezbatere aprinsă în online generată de anunțul unei simigerii care oferă salarii de 4.500 de lei net
Mediafax
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Click
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Cancan.ro
Vă mai amintiți de Lavinia Miloșovici? Cu ce se ocupă acum gimnasta care a pozat în reviste pentru bărbați
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
Un botoșănean a tocat 870.000 de lei în 5 zile la păcănele. Susţine că aparatele au fost măsluite 
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un bărbat din Suceava a murit după o banală durere de burtă! Ionuț era tatăl a trei copii și o simplă greșeală i-a adus sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Evz.ro
Actori care nu se uită la filmele în care joacă. Vizionarea le provoacă stres
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna: "Suntem profund întristați"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Descopera.ro
Un posibil leac pentru „sindromul inimii frânte”: Terapia și exercițiile fizice
POLITICĂ După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic
18:33
După ce a contestat legea care înăsprește manifestațiile fasciste, Nicușor Dan condamnă antisemitismul cu prilejul Roș Hașana 5786-Anul Nou Iudaic
VIDEO Hamas îi trimite o SCRISOARE lui Trump /Grupul islamist cere armistițiu în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici
18:10
Hamas îi trimite o SCRISOARE lui Trump /Grupul islamist cere armistițiu în schimbul eliberării a jumătate dintre ostatici
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
18:04
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 23 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
EXTERNE Întâlnire de gradul ZERO între liderii arabi și musulmani și Donald Trump. Ce vor să obțină șeicii de la șeful Americii
17:55
Întâlnire de gradul ZERO între liderii arabi și musulmani și Donald Trump. Ce vor să obțină șeicii de la șeful Americii
ACTUALITATE GAFA Portugaliei, după ce a recunoscut Palestina ca stat. A afișat steagul Sudanului în postarea de felicitări
17:36
GAFA Portugaliei, după ce a recunoscut Palestina ca stat. A afișat steagul Sudanului în postarea de felicitări
VIDEO SOLUȚIA lui Cristoiu pentru ieșirea din criza politică. ”Există două posibilități” și ambele au legătură cu PSD
17:22
SOLUȚIA lui Cristoiu pentru ieșirea din criza politică. ”Există două posibilități” și ambele au legătură cu PSD