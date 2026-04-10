Gimnastica românească este la cel mai jos nivel din istorie, în schimb fosta sportivă Corina Ungureanu este optimistă.

Antrenoare acum la Ploiești, ea crede că a identificat soluțiile necesare pentru ca această disciplină sportivă să se redreseze.

Corina Ungureanu, mesaj dur despre actualitatea în gimnastică: „Numărul antrenorilor este extrem de mic”

Corina Ungureanu crede că în următorul deceniu ar am putea să avem și rezultate.

„Numărul copiilor care fac gimnastică astăzi, sub o formă sau alta, este mai mare decât atunci. Problema este la rezultate. Aici discuția devine tehnică. De ce s-a mărit numărul practicanților? Pentru că au apărut foarte multe cluburi private care fac gimnastică pentru toți — gimnastică de mișcare, gimnastică generală.

Ceea ce este foarte bine. Dar aceste cluburi nu sunt încă la nivelul la care să producă gimnastică de performanță. Sunt convinsă că în următorii 10–20 de ani se poate întâmpla, dar e nevoie de investiții mari.

Cluburile profesioniste însă au dispărut. Chiar făceam o analiză recentă: multe cluburi care au dat campioane mondiale și olimpice au dispărut — Sibiu, Galați, Baia Mare. Nu mai apar în competiții.

Numărul antrenorilor care fac performanță în juniorat și seniorat este extrem de mic. Îi numărăm pe degete, la propriu”, admite Corina Ungureanu.

„Dacă vorbim strict de gimnastică, ne confruntăm cu foarte multe probleme. Fiind parte din Comitetul Executiv al Federației Române de Gimnastică, înțeleg mult mai bine ce se întâmplă și cu ce ne confruntăm.

Unele probleme sunt surprinzătoare, la altele încercăm să găsim soluții. Suntem cu toții implicați și sperăm să ne menținem în elita mondială — la calificări, la participări olimpice — și să reușim să mai cucerim medalii.

„Acolo unde există baze sportive și oameni implicați, lucrurile merg”

Asta despre gimnastică. Despre sport, în general: eu văd foarte mulți părinți care fac sport, care merg la sală, care aleargă la crosuri, care fac mișcare. Sunt părinți care înțeleg că pentru copii este important să meargă la activități sportive — îi ajută la disciplină, la sănătate, la învățare, la responsabilitate.

Acolo unde există baze sportive și oameni implicați, lucrurile merg. Acolo unde nu există nicio activitate sportivă, acolo e problema.

Nu aș fi atât de pesimistă să spun că românii nu mai fac sport. Dar la nivel de performanță înaltă este foarte greu să mai ajungi. Pentru că am uitat un lucru elementar: investiția în infrastructură. Pentru sportul de masă, te poți descurca și cu o pistă neomologată. Dar pentru performanță ai nevoie de bani mulți, de investiții, de oameni foarte bine pregătiți. Aici am rămas în urmă”, a încheiat fosta gimnastă pentru Radio Sport Total FM.