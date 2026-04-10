Corina Ungureanu, mesaj dur despre actualitatea în gimnastică: „Numărul antrenorilor este extrem de mic”

Gimnastica românească este la cel mai jos nivel din istorie, în schimb fosta sportivă Corina Ungureanu este optimistă.

Antrenoare acum la Ploiești, ea crede că a identificat soluțiile necesare pentru ca această disciplină sportivă să se redreseze.

Corina Ungureanu crede că în următorul deceniu ar am putea să avem și rezultate.

„Numărul copiilor care fac gimnastică astăzi, sub o formă sau alta, este mai mare decât atunci. Problema este la rezultate. Aici discuția devine tehnică. De ce s-a mărit numărul practicanților? Pentru că au apărut foarte multe cluburi private care fac gimnastică pentru toți — gimnastică de mișcare, gimnastică generală.

Ceea ce este foarte bine. Dar aceste cluburi nu sunt încă la nivelul la care să producă gimnastică de performanță. Sunt convinsă că în următorii 10–20 de ani se poate întâmpla, dar e nevoie de investiții mari.

Cluburile profesioniste însă au dispărut. Chiar făceam o analiză recentă: multe cluburi care au dat campioane mondiale și olimpice au dispărut — Sibiu, Galați, Baia Mare. Nu mai apar în competiții.

Numărul antrenorilor care fac performanță în juniorat și seniorat este extrem de mic. Îi numărăm pe degete, la propriu”, admite Corina Ungureanu.

„Dacă vorbim strict de gimnastică, ne confruntăm cu foarte multe probleme. Fiind parte din Comitetul Executiv al Federației Române de Gimnastică, înțeleg mult mai bine ce se întâmplă și cu ce ne confruntăm.

Unele probleme sunt surprinzătoare, la altele încercăm să găsim soluții. Suntem cu toții implicați și sperăm să ne menținem în elita mondială — la calificări, la participări olimpice — și să reușim să mai cucerim medalii.

„Acolo unde există baze sportive și oameni implicați, lucrurile merg”

Asta despre gimnastică. Despre sport, în general: eu văd foarte mulți părinți care fac sport, care merg la sală, care aleargă la crosuri, care fac mișcare. Sunt părinți care înțeleg că pentru copii este important să meargă la activități sportive — îi ajută la disciplină, la sănătate, la învățare, la responsabilitate.

Acolo unde există baze sportive și oameni implicați, lucrurile merg. Acolo unde nu există nicio activitate sportivă, acolo e problema.

Nu aș fi atât de pesimistă să spun că românii nu mai fac sport. Dar la nivel de performanță înaltă este foarte greu să mai ajungi. Pentru că am uitat un lucru elementar: investiția în infrastructură. Pentru sportul de masă, te poți descurca și cu o pistă neomologată. Dar pentru performanță ai nevoie de bani mulți, de investiții, de oameni foarte bine pregătiți. Aici am rămas în urmă”, a încheiat fosta gimnastă pentru Radio Sport Total FM.

Citește și

SPORT Mesajul TULBURĂTOR al lui Florin Răducioiu în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Bună dimineaţa, Nea Mircea!”
13:09
Mesajul TULBURĂTOR al lui Florin Răducioiu în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu: „Bună dimineaţa, Nea Mircea!”
SPORT Gigi Becali a dezvăluit cea mai frumoasă AMINTIRE pe care o are cu Mircea Lucescu. „M-a uimit. E talent şi geniu”
12:41
Gigi Becali a dezvăluit cea mai frumoasă AMINTIRE pe care o are cu Mircea Lucescu. „M-a uimit. E talent şi geniu”
LIVE 🚨 Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu cu onoruri militare. Imnul național a răsunat încă o dată
09:15
🚨 Mircea Lucescu, înmormântat la Cimitirul Bellu cu onoruri militare. Imnul național a răsunat încă o dată
LIVE Pelerinaj la catafalcul lui Mircea Lucescu. Premierul Bolojan, primarul Ciucu, fostul președinte Băsescu și-au prezentat și ei omagiile
19:30
Pelerinaj la catafalcul lui Mircea Lucescu. Premierul Bolojan, primarul Ciucu, fostul președinte Băsescu și-au prezentat și ei omagiile
SPORT Valeriu Argăseală i-a scris o POEZIE lui Mircea Lucescu. „Vom plânge jucătorul, antrenorul. Cum a fost el nu a mai fost niciunul”
14:53
Valeriu Argăseală i-a scris o POEZIE lui Mircea Lucescu. „Vom plânge jucătorul, antrenorul. Cum a fost el nu a mai fost niciunul”
FLASH NEWS Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu
12:50
Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu. Anunțul a fost făcut de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu
Mediafax
Istoria agitată a unui conac englezesc. A aparținut unui rege, acum este abandonat
Digi24
De ce China poate câștiga războiul din Iran fără să tragă un singur foc
Cancan.ro
BBC Weather îi contrazice pe meteorologii Accuweather: Cum va fi vremea de Paște în București, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Adevarul
Cine a câștigat și cine a pierdut în negocierea pentru șefii parchetelor. Fost consilier prezidențial: „Putem specula că în pachet au intrat și șefii serviciilor”
Mediafax
Cum se vopsesc ouăle de Paște natural: Trucuri cu coji de ceapă, sfeclă sau varză roșie
Click
Locul din România unde primăvara arată spectaculos. Poți admira magnolii rare, vechi de un secol
Digi24
Trump. despre influencerii MAGA: „Au un IQ scăzut. Sunt proști”. Ce spune despre Brigitte Macron
Cancan.ro
Ce i-a adus sfârșitul lui Mircea Lucescu, de fapt! Ovidiu Ioanițoaia a făcut dezvăluirea!
Ce se întâmplă doctore
Îți amintești de Laura Teodoru, știrista de la Digi? S-a retras de la tv și duce o viață luxoasă. Cum arată acum, la 10 de ani de când a dispărut din viața publică
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Descopera.ro
Prea multă ciocolată te-ar putea ucide. Cât este prea mult?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Chiar și dietele eșuate pot aduce beneficii pe termen lung pentru sănătate, arată un studiu
FLASH NEWS Audiența Realitatea Plus a explodat după încercarea CNA de a închide televiziunea. Ce cifre s-au dublat
13:00
Audiența Realitatea Plus a explodat după încercarea CNA de a închide televiziunea. Ce cifre s-au dublat
RELIGIE Semnificația Învierii Domnului: De ce este Paștele cea mai importantă sărbătoare a creștinătății
13:00
Semnificația Învierii Domnului: De ce este Paștele cea mai importantă sărbătoare a creștinătății
FLASH NEWS Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete“ privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile
12:54
Reuters: Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților că Trump dorește angajamente „concrete“ privind Strâmtoarea Ormuz în câteva zile
AGRICULTURĂ PUBLICITATE: Fundația Best 4 Life se alătură organizării expoziției AgriXpo Brașov 2026
12:42
PUBLICITATE: Fundația Best 4 Life se alătură organizării expoziției AgriXpo Brașov 2026
SĂNĂTATE Specialist în nutriție, dezvăluie secretul tinereții veșnice: „Dacă vreți un antioxidant foarte puternic și destul de ieftin, îl aveți chiar aici”
12:38
Specialist în nutriție, dezvăluie secretul tinereții veșnice: „Dacă vreți un antioxidant foarte puternic și destul de ieftin, îl aveți chiar aici”
FLASH NEWS Zelenski îi aduce vești bune lui Orban, în prag de alegeri. Președintele anunță când va finaliza Ucraina reparațiile la conducta Drujba
12:09
Zelenski îi aduce vești bune lui Orban, în prag de alegeri. Președintele anunță când va finaliza Ucraina reparațiile la conducta Drujba

