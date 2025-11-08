Costel Gâlcă avertizează înainte de Rapid – FC Argeș: „Nu suntem siguri de play-off”

Costel Gâlcă a vorbit despre meciul cu FC Argeș, Rapid urmând a juca cu argeșenii sâmbătă, de la ora 20:30, pe Stadionul Giulești, în etapa a 16-a a Superligii.

Rapid e pe locul doi, 32 de puncte, iar FC Argeș e cinci, 27 de puncte.

Antrenorul Rapidului e mulțumit și pentru faptul că Marian Aioani și Claudiu Petrila au fost convocați la echipa națională pentru ultimele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale 2026. „Felicitări lui Marian și Claudiu, noi am spus mereu că ne dorim să avem cât mai mulți jucători convocați la echipa națională. Referitor la (Alexandru) Dobre, selecționerul a decis asta (n.r. – să nu-l convoace). Poate el a văzut altceva în aceste meciuri și s-a orientat către alți jucători”, a spus tehnicianul.

Costel Gâlcă avertizează: „Nu suntem siguri de play-off”

„Am făcut un tur de campionat foarte bun, era excelent dacă aveam mai multe puncte. Acum ne așteaptă un meci greu cu o echipă agresivă, care se apără foarte bine și are calitate în linia de mijloc și pe benzi. FC Argeș este o echipă care verticalizează și pune tot timpul adversarul sub presiune. FC Argeș, ca și FC Botoșani, a confirmat prin jocuri bune, a câștigat meciuri în deplasare, așa că nu mai este o surpriză.

Nu suntem siguri de play-off, trebuie să demonstrăm la fiecare meci că putem să fim acolo. Presiune la Rapid este tot timpul, pentru că ne dorim mereu să fim sus. Dar am spus că la fiecare meci, indiferent de adversar, trebuie să demonstrăm, să luăm punctele. E însă un lucru îmbucurător pentru noi că suntem sus și sperăm să ne menținem și de acum încolo atitudinea și punctajul din tur”, a spus Costel Gâlcă.

Acesta a avut un mesaj legat de Emeric Ienei: „Am avut norocul să îl am ca antrenor pe domnul Ienei, era un om deosebit, cu o calmitate ieșită din comun. Am învățat multe de la dânsul. A plecat dintre noi un om de o valoare extraordinară din sportul românesc. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească! Sunt alături de familia lui”.