Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Emeric Ienei va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea. Când va avea loc înmormântarea

Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului va ajunge vineri, 7 noiembrie 2025, la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea. Persoanele care doresc să îi ofere un ultim omagiu o pot face în aceeași zi, între orele 16:00 și 19:00.

Fostul selecționer al naționalei României va fi condus pe ultimul drum sâmbătă, 8 noiembrie 2025, de la ora 14:00.

„Clubul F.C. Bihor Oradea anunță că sicriul cu trupul neînsuflețit al domnului Emeric Ienei, personalitate marcantă a fotbalului românesc, va fi depus vineri, 7 noiembrie, între orele 16:00 și 19:00, la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea.

Toți cei care doresc să-și ia rămas-bun de la legendarul antrenor sunt invitați să vină la stadion pentru a-i aduce un omagiu. Oradea a fost orașul în care a ales să trăiască și locul care i-a rămas mereu aproape de suflet.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14:00, la Capela Orășenească a Cimitirului Rulikowski din Oradea”, transmite clubul orădean de fotbal pe site-ul oficial și pe pagina de Facebook.

Omagii pentru Emeric Ienei

F.C. Bihor Oradea a transmis un mesaj emoționant, după decesul legendarului antrenor.

„În memoria lui Emeric Ienei. În această seară, întregul colectiv al echipei de seniori a clubului nostru s-a adunat pe Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea pentru a aduce un pios omagiu celui care a fost Emeric Ienei, una dintre cele mai mari personalități ale fotbalului bihorean și românesc. Jucătorii, alături de staff-ul tehnic, au aprins lumânări la mijlocul terenului, în semn de recunoștință și respect față de omul care a inspirat generații întregi prin modestie, profesionalism și iubire față de acest sport. Un gest plin de emoție, prin care clubul nostru își exprimă admirația pentru un simbol al fotbalului bihorean, un exemplu de caracter și devotament. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată pe pagina oficială de Facebook.

