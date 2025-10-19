Prima pagină » Sport » Cristi Chivu, LIDER în Serie A! „Tot meritul este al acestor băieți”

19 oct. 2025, 10:18, Sport
Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia AS Roma, în etapa a şaptea din Serie A.

Este a șasea izbândă consecutivă pentru echipa milaneză, finalistă a Ligii Campionilor în sezonul trecut.

Celelalte rezultate pozitive au fost cu US Sassuolo, Cagliari și US Cremonese în campionatul Italiei, respectiv cu Ajax Amsterdam și Slavia Praga în UEFA Champions League.

„Tot meritul este al acestor băieți, care s-au adaptat imediat la realitatea acestui campionat, lăsând în urmă dezamăgirile sezonului trecut și dând tot ce au mai bun. Aceasta este o echipă care poate lupta și concura în toate competițiile.

Sunt mândru de cum lucrează la antrenament, de cum se pregătesc și din punct de vedere mental pentru astfel de meciuri. Sunt foarte serioși. Aceste jocuri, după pauză, sunt mereu un mister, dar sunt bucuros că au reușit să gestioneze bine situația.

Roma e o echipă puternică și nu e ușor să câștigi aici. Nu e ușor să faci presing în fața unei echipe precum Roma, dar ne-am făcut foarte bine treaba”, a declarat Cristi Chivu, potrivit Tuttomercatoweb.com.

E peste Napoli și AS Roma

Inter Milano a ajuns la 15 puncte din 7 meciuri şi e prima în clasament, peste Napoli şi AS Roma – ambele tot cu 15 puncte.

În etapa viitoare din Serie A, Inter va da piept cu campioana Napoli, pe Stadio Diego Armando Maradona, în timp ce Roma va evolua pe terenul nou-promovatei Sassuolo.

Pentru săptămâna viitoare echipa lui Cristi Chivu va merge în Belgia, pentru duelul cu Royale Union Saint-Gilloise din Liga Campionilor.

