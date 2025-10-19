Rămâne FCSB fără Elias Charalambous și Pintilii? „Domnule nea Gigi, poate e bine să plecăm noi, să vină alt antrenor”

După un nou eșec în Superliga, Gigi Becali a fost întrebat dacă e o variantă să schimbe banca tehnică, iar omul de afaceri a spus că nu se gândește la acest scenariu acum și că Pintilii, „secundul” lui Charalambous, i-ar fi spus recent că ar vrea să plece de la FCSB.
După ce FCSB a pierdut cu Metaloglobus, Gigi Becali i-a criticat pe jucători.
FCSB e pe locul 12 în clasament, 13 puncte, la cinci puncte de play-off și 15 de liderul FC Botoșani.
„Ce să fac, pe cine să bag? Să schimbi antrenorul în plină campanie europeană… Stai să vedem. Stai să vedem. Așa e ușor. Pintilii mi-a și spus după ultima bătaie: «Domnule nea Gigi, poate e bine să plecăm noi, să vină alt antrenor». «Du-te, mă, vezi-ți de treaba ta!». Nu înțelege nici el. Vorbesc mai rar cu Pintilii. Cu MM vorbesc. MM mi-a zis: «Așa ceva, ce antrenamente!», că n-a văzut în viața lui așa ceva”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.
Problema e cine ia locul 6. Trebuie să cadă două de acolo. Acum chiar este o problemă play-off-ul. Trebuie să cadă, să spunem, FC Argeș și Slobozia. Să zicem că Slobozia cade sigur, să zicem că o să cadă și FC Argeș, dar poți să-i iei locul CFR-ului? Ca să poți ajunge la titlu, fac și eu ca Rotaru. Prima oară obiectivul este să nu retrogradăm, obiectivul numărul 2 să intrăm în play-off, apoi ne mai gândim. Obiectivul numărul 3, campionatul. Deci avem 3 obiective. Dacă juca echipa, aveam curaj. Dar dacă echipa nu joacă nimic, n-ai curaj că poți. Joci, de exemplu, cu U Cluj și UTA. Te bat amândouă și la revedere, ai terminat bâlciul! Ăsta nu e joc. E țurcă, nu fotbal! Nu vezi 2-3 pase legate, nimic, nu se mișcă nimeni pe teren să primească – Gigi Becali