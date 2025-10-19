După un nou eșec în Superliga, Gigi Becali a fost întrebat dacă e o variantă să schimbe banca tehnică, iar omul de afaceri a spus că nu se gândește la acest scenariu acum și că Pintilii, „secundul” lui Charalambous, i-ar fi spus recent că ar vrea să plece de la FCSB.

După ce FCSB a pierdut cu Metaloglobus, Gigi Becali i-a criticat pe jucători.

FCSB e pe locul 12 în clasament, 13 puncte, la cinci puncte de play-off și 15 de liderul FC Botoșani.

Rămâne FCSB fără Elias Charalambous și Pintilii? „Domnule nea Gigi, poate e bine să plecăm noi, să vină alt antrenor”

„Ce să fac, pe cine să bag? Să schimbi antrenorul în plină campanie europeană… Stai să vedem. Stai să vedem. Așa e ușor. Pintilii mi-a și spus după ultima bătaie: «Domnule nea Gigi, poate e bine să plecăm noi, să vină alt antrenor». «Du-te, mă, vezi-ți de treaba ta!». Nu înțelege nici el. Vorbesc mai rar cu Pintilii. Cu MM vorbesc. MM mi-a zis: «Așa ceva, ce antrenamente!», că n-a văzut în viața lui așa ceva”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.