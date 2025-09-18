Prima pagină » Sport » Cristi Chivu, prima victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter. REZULTATELE Champions League din prima etapă

Cristi Chivu, prima victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter. REZULTATELE Champions League din prima etapă

18 sept. 2025, 07:23, Sport
Cristi Chivu, prima victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter. REZULTATELE Champions League din prima etapă

Chivu a obținut prima sa victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter, după ce milanezii au învins Ajax Amsterdam, 2-0.

Golurile au fost marcate de Marcus Thuram (42, 47), iar echipa antrenorului român s-a impus în fața echipei unde și-a început cariera internațională ca jucător.

PSG a câștigat cu Atalanta, 4-0, goluri Marquinhos, Hvicea Kvarațhelia, Nuno Mendes și Goncalo Ramos. Francezii au ratat și un penalty.

Cristi Chivu, prima victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter. Rezultatele din Champions League

Bayern Munchen a învins Chelsea, 3-1, și Liverpool a depășit Atletico Madrid, 3-2.

Rezultate Liga Campionilor:

Marți

Athletic Bilbao – Arsenal Londra 0-2
Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise 1-3
Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 – penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.

Benfica Lisabona – Qarabag FK 2-3
Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksi Kașciuk 86.

Juventus Torino – Borussia Dortmund 4-4
Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 – penalty.

Real Madrid – Olympique Marseille 2-1
Au marcat: Kylian Mbappe 29 – penalty, 81 – penalty, respectiv Timothy Weah 22.
Cartonaș roșu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.

Tottenham Hotspur – Villarreal 1-0
A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.

Miercuri:

Olympiakos Pireu – FC Pafos 0-0
Cartonaș roșu: Bruno (FC Pafos) 26.

Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2
Au marcat: Youssoupha Mbodji 23, 74, respectiv Daniel Bassi 78, Sondre Brunstad Fet 90.
Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Jindrich Stanek).

Ajax Amsterdam – Inter Milano 0-2
A marcat: Marcus Thuram 42, 47.

Bayern Munchen – Chelsea Londra 3-1
Au marcat: Trevoh Chalobah (autogol) 20, Harry Kane 27 – penalty, 63, respectiv Cole Palmer 29.

Liverpool – Atletico Madrid 3-2
Au marcat: Derek Robertson 4, Mohamed Salah 6, Virgil van Dijk 90+2 respectiv Marcos Llorente 45+3, 81.

Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo 4-0
Au marcat: Marquinhos 3, Hvicea Kvarațhelia 39, Nuno Mendes 51, Goncalo Ramos 90+1.
Bradley Barcola (PSG) a ratat un penalty în min. 44 (a apărat Marco Carnesecchi).

Joi se joacă în Liga Campionilor:

FC Bruges – AS Monaco (19:45)
FC Copenhaga – Bayer Leverkusen (19:45)
Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul (22:00)
Manchester City – Napoli (22:00)
Newcastle United – FC Barcelona (22:00)
Sporting Lisabona – Kairat Almatî (22:00)

Mediafax
Suspectul în cazul uciderii lui Kirk se temea că va fi împușcat de poliție înainte de a se preda
Digi24
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan Marsalek ar lucra pentru FSB și a fost în Ucraina
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă”
Mediafax
Zelenski confirmă: Ucraina va primi rachete Patriot și Himars. Finanțarea asigurată de aliații NATO
Click
Ce asemănare există între Florin Piersic și regretatul actor Robert Redford. Dezvăluirea facută de Dan Negru: „Eu îi datorez lui Piersic depărtarea mea de...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Bebeluș din Iași, mort după ce s-a lovit la cap într-o mașină. De ce au fost părinții condamnați la închisoare
Cancan.ro
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Ce se întâmplă doctore
Mara Bănică, transformată total după operațiile estetice. Jurnalista arată diferit acum! Fanii au criticat-o: „Nu mai ești tu, nu îți stă bine”
observatornews.ro
Superalimentul care e de 2 ori mai scump la raft decât la producător. E păstrat în bazine îngropate în pământ
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Breaking News! Trei polițiști au murit în urma unui atac armat în SUA
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia a lansat versiunea PICK-UP pentru unul din modelele sale. Cât costă? FOTO
Descopera.ro
Marea IUBIRE a lui Robert Redford, ultimul star clasic de la Hollywood
Capital.ro
Omologare RAR pentru mașină. Acești șoferi sunt obligați să obțină certificatul de la Registrul Auto Român
Evz.ro
Cine e tânăra rănită de Toto Dumitrescu. Imagini cu sportiva de succes
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
De ce a ajuns Elena Merișoreanu pe mâinile medicilor? Problema de sănătate care nu i-a dat pace artistei în ultimele săptămâni: „E foarte dureroasă.”
RadioImpuls
A tăcut cât a putut! Veronica și-a spus adevărul în văzul tuturor. Și o face într-un mod care nu lasă loc de scuze: "Nu este o pierdere". Mesajul concurentei din Casa Iubirii a dat TOTUL de gol. Nu mai e loc de INTERPRETĂRI
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Telescopul Hubble a observat o galaxie care formează stele de 10 ori mai rapid decât Calea Lactee
JUSTIȚIE Extrădarea oligarhului Plahotniuc a fost suspendată la cererea ROMÂNIEI. Motivul invocat de autorități
10:16
Extrădarea oligarhului Plahotniuc a fost suspendată la cererea ROMÂNIEI. Motivul invocat de autorități
EXTERNE Greve și PROTESTE masive în Franța. Până 900.000 de persoane, printre care profesorii și medicii, în stradă: „Ajunge cu sacrificiile”
10:12
Greve și PROTESTE masive în Franța. Până 900.000 de persoane, printre care profesorii și medicii, în stradă: „Ajunge cu sacrificiile”
ACTUALITATE Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de EXTERNE nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României”
10:10
Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de EXTERNE nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României”
EXTERNE ZIUA “BLOCAM TOT” A VENIT. Peste 250 de acțiuni de protest sunt așteptate în întreaga Franța
10:02
ZIUA “BLOCAM TOT” A VENIT. Peste 250 de acțiuni de protest sunt așteptate în întreaga Franța
ANALIZĂ Lukașenko aleargă după doi iepuri. S-a jucat cu Putin de-a războiul, la Zapad 2025, dar curtează SUA. „Are sabia lui Damocles deasupra capului”
10:00
Lukașenko aleargă după doi iepuri. S-a jucat cu Putin de-a războiul, la Zapad 2025, dar curtează SUA. „Are sabia lui Damocles deasupra capului”
ACTUALITATE LEGUMA românească, cunoscută drept „vedeta murăturilor” de Milișăuți, scumpă la piață: producătorii cer 1 leu pe kg, clienții plătesc chiar 10 lei/kg
09:43
LEGUMA românească, cunoscută drept „vedeta murăturilor” de Milișăuți, scumpă la piață: producătorii cer 1 leu pe kg, clienții plătesc chiar 10 lei/kg