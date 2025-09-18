Cristi Chivu, prima victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter. Rezultatele din Champions League

Chivu a obținut prima sa victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter, după ce milanezii au învins Ajax Amsterdam, 2-0.
Golurile au fost marcate de Marcus Thuram (42, 47), iar echipa antrenorului român s-a impus în fața echipei unde și-a început cariera internațională ca jucător.
PSG a câștigat cu Atalanta, 4-0, goluri Marquinhos, Hvicea Kvarațhelia, Nuno Mendes și Goncalo Ramos. Francezii au ratat și un penalty.
Bayern Munchen a învins Chelsea, 3-1, și Liverpool a depășit Atletico Madrid, 3-2.
Rezultate Liga Campionilor:
Marți
Athletic Bilbao – Arsenal Londra 0-2
Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.
PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise 1-3
Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 – penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.
Benfica Lisabona – Qarabag FK 2-3
Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksi Kașciuk 86.
Juventus Torino – Borussia Dortmund 4-4
Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 – penalty.
Real Madrid – Olympique Marseille 2-1
Au marcat: Kylian Mbappe 29 – penalty, 81 – penalty, respectiv Timothy Weah 22.
Cartonaș roșu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.
Tottenham Hotspur – Villarreal 1-0
A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.
Miercuri:
Olympiakos Pireu – FC Pafos 0-0
Cartonaș roșu: Bruno (FC Pafos) 26.
Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2
Au marcat: Youssoupha Mbodji 23, 74, respectiv Daniel Bassi 78, Sondre Brunstad Fet 90.
Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Jindrich Stanek).
Ajax Amsterdam – Inter Milano 0-2
A marcat: Marcus Thuram 42, 47.
Bayern Munchen – Chelsea Londra 3-1
Au marcat: Trevoh Chalobah (autogol) 20, Harry Kane 27 – penalty, 63, respectiv Cole Palmer 29.
Liverpool – Atletico Madrid 3-2
Au marcat: Derek Robertson 4, Mohamed Salah 6, Virgil van Dijk 90+2 respectiv Marcos Llorente 45+3, 81.
Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo 4-0
Au marcat: Marquinhos 3, Hvicea Kvarațhelia 39, Nuno Mendes 51, Goncalo Ramos 90+1.
Bradley Barcola (PSG) a ratat un penalty în min. 44 (a apărat Marco Carnesecchi).
FC Bruges – AS Monaco (19:45)
FC Copenhaga – Bayer Leverkusen (19:45)
Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul (22:00)
Manchester City – Napoli (22:00)
Newcastle United – FC Barcelona (22:00)
Sporting Lisabona – Kairat Almatî (22:00)