Cristi Chivu, prima victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter. Rezultatele din Champions League

Chivu a obținut prima sa victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter, după ce milanezii au învins Ajax Amsterdam, 2-0.

Golurile au fost marcate de Marcus Thuram (42, 47), iar echipa antrenorului român s-a impus în fața echipei unde și-a început cariera internațională ca jucător.

PSG a câștigat cu Atalanta, 4-0, goluri Marquinhos, Hvicea Kvarațhelia, Nuno Mendes și Goncalo Ramos. Francezii au ratat și un penalty.

Bayern Munchen a învins Chelsea, 3-1, și Liverpool a depășit Atletico Madrid, 3-2.

Rezultate Liga Campionilor:

Marți

Athletic Bilbao – Arsenal Londra 0-2

Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven – Union Saint-Gilloise 1-3

Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 – penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.

Benfica Lisabona – Qarabag FK 2-3

Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksi Kașciuk 86.

Juventus Torino – Borussia Dortmund 4-4

Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 – penalty.

Real Madrid – Olympique Marseille 2-1

Au marcat: Kylian Mbappe 29 – penalty, 81 – penalty, respectiv Timothy Weah 22.

Cartonaș roșu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.

Tottenham Hotspur – Villarreal 1-0

A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.

Miercuri:

Olympiakos Pireu – FC Pafos 0-0

Cartonaș roșu: Bruno (FC Pafos) 26.

Slavia Praga – Bodo/Glimt 2-2

Au marcat: Youssoupha Mbodji 23, 74, respectiv Daniel Bassi 78, Sondre Brunstad Fet 90.

Kasper Hoegh (Bodo/Glimt) a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Jindrich Stanek).

Ajax Amsterdam – Inter Milano 0-2

A marcat: Marcus Thuram 42, 47.

Bayern Munchen – Chelsea Londra 3-1

Au marcat: Trevoh Chalobah (autogol) 20, Harry Kane 27 – penalty, 63, respectiv Cole Palmer 29.

Liverpool – Atletico Madrid 3-2

Au marcat: Derek Robertson 4, Mohamed Salah 6, Virgil van Dijk 90+2 respectiv Marcos Llorente 45+3, 81.

Paris Saint-Germain – Atalanta Bergamo 4-0

Au marcat: Marquinhos 3, Hvicea Kvarațhelia 39, Nuno Mendes 51, Goncalo Ramos 90+1.

Bradley Barcola (PSG) a ratat un penalty în min. 44 (a apărat Marco Carnesecchi).

Joi se joacă în Liga Campionilor:

FC Bruges – AS Monaco (19:45)

FC Copenhaga – Bayer Leverkusen (19:45)

Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul (22:00)

Manchester City – Napoli (22:00)

Newcastle United – FC Barcelona (22:00)

Sporting Lisabona – Kairat Almatî (22:00)