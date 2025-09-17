Atacantul francez Kylian Mbappe, autorul unei duble pentru Real Madrid în meciul cu Olympique Marseille, scor 2-1, disputat marți seara pe stadionul Santiago Bernabeu, l-a egalat pe germanul Thomas Muller, legenda clubului Bayern Munchen, în clasamentul istoric al golgheterilor ligii Campionilor la fotbal.

Cel mai spectaculos meci al serii s-a jucat la Torino, unde Juventus și Borussia Dortmund au încheiat la egalitate, 4-4, după ce oaspeții au avut 1-0, 2-1 și 4-2. Vlahovic și Kelly au marcat pentru ”Bătrâna Doamnă” în minutele adiționale și au salvat echipa torineză de la înfrângere.

Nebunie în Champions League! 23 de goluri în 6 partide

Benfica a pierdut cu Qarabag, scor 2-3. Pentru lusitani au marcat Barrenechea (6) şi Pavlidis (16), în timp ce pentru azeri au înscris Andrade (30), Duran (48) şi Kaşciuk (86).

Qarabag este prima echipă din Azerbaidjan care câştigă un meci în faza principală a Ligii Campionilor.

Juventus Torino – Borusia Dortmund 4-4 (Kenan Yıldız 64, Vlahović 68 și 90+4, Kelly 90+7 / Adeyemi 53, F. Nmecha 65, Yan Couto 75, Bensebain 86-p)

(Kenan Yıldız 64, Vlahović 68 și 90+4, Kelly 90+7 / Adeyemi 53, F. Nmecha 65, Yan Couto 75, Bensebain 86-p) Real Madrid – Olympique Marseille 2-1 (Mbappe 29 și 82, ambele din penalty / Weah 22; Carvajal, de la Real, a fost eliminat în minutul 72)

(Mbappe 29 și 82, ambele din penalty / Weah 22; Carvajal, de la Real, a fost eliminat în minutul 72) Tottenham – Villareal 1-0 (Luiz Júnior 4, autogol)

(Luiz Júnior 4, autogol) Benfica – Qarabağ 2-3 (Barrenechea 6, Pavlidis 16 / Leandro Andrade 30, Duran 48, Kashchuk 87)

(Barrenechea 6, Pavlidis 16 / Leandro Andrade 30, Duran 48, Kashchuk 87) PSV Eindhoven – Union SG 1-3 (van Bommel 89 / David 9, din penalty, Ait El Hadj 39, Mac Allister 81; Dennis Man a fost trimis în teren la gazde în minutul 80)

(van Bommel 89 / David 9, din penalty, Ait El Hadj 39, Mac Allister 81; Dennis Man a fost trimis în teren la gazde în minutul 80) Athletic Bilbao – Arsenal Londra 0-2 (Martinelli 72, Trossard 87)

Doi români la centru în această seară

Arbitrajul românesc va fi prezent în prima rundă a Ligii Campionilor UEFA cu doi oficiali, Istvan Kovacs și Marian Barbu, pentru cel din urmă reprezentând debutul său în cea mai importantă competiție europeană inter-cluburi

Istvan Kovacs, un cunoscut al Ligii Campionilor, va oficial partida Olympiacos – Pafos, programată miercuri, în Grecia. Acesta va fi asistat la tușe de Mihai Marius Marica și Ferencz Tunyogi, iar fratele său, Szabolcs Roland Kovacs, va îndeplini rolul de arbitru de rezervă.

Cel de-al doilea arbitru român care va apărea la centru este Marian Barbu, care va debuta în Liga Campionilor la meciul Slavia Praga – Bodo/Glimt, programat tot miercuri.

Miercuri, 17 septembrie

Olympiacos – Pafos, de la ora 19:45

Slavia Praga – Bodo/Glimt, de la ora 19:45

Ajax Amsterdam – Inter Milano, de la ora 22:00

FC Liverpool – Atletico Madrid, de la ora 22:00

Bayern Munchen– Chelsea, de la ora 22:00

PSG – Atalanta, de la ora 22:00

