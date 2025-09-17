Nebunie în Champions League! 23 de goluri în 6 partide

Atacantul francez Kylian Mbappe, autorul unei duble pentru Real Madrid în meciul cu Olympique Marseille, scor 2-1, disputat marți seara pe stadionul Santiago Bernabeu, l-a egalat pe germanul Thomas Muller, legenda clubului Bayern Munchen, în clasamentul istoric al golgheterilor ligii Campionilor la fotbal.
Cel mai spectaculos meci al serii s-a jucat la Torino, unde Juventus și Borussia Dortmund au încheiat la egalitate, 4-4, după ce oaspeții au avut 1-0, 2-1 și 4-2. Vlahovic și Kelly au marcat pentru ”Bătrâna Doamnă” în minutele adiționale și au salvat echipa torineză de la înfrângere.
Benfica a pierdut cu Qarabag, scor 2-3. Pentru lusitani au marcat Barrenechea (6) şi Pavlidis (16), în timp ce pentru azeri au înscris Andrade (30), Duran (48) şi Kaşciuk (86).
Qarabag este prima echipă din Azerbaidjan care câştigă un meci în faza principală a Ligii Campionilor.
Arbitrajul românesc va fi prezent în prima rundă a Ligii Campionilor UEFA cu doi oficiali, Istvan Kovacs și Marian Barbu, pentru cel din urmă reprezentând debutul său în cea mai importantă competiție europeană inter-cluburi
Istvan Kovacs, un cunoscut al Ligii Campionilor, va oficial partida Olympiacos – Pafos, programată miercuri, în Grecia. Acesta va fi asistat la tușe de Mihai Marius Marica și Ferencz Tunyogi, iar fratele său, Szabolcs Roland Kovacs, va îndeplini rolul de arbitru de rezervă.
Cel de-al doilea arbitru român care va apărea la centru este Marian Barbu, care va debuta în Liga Campionilor la meciul Slavia Praga – Bodo/Glimt, programat tot miercuri.
