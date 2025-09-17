Prima pagină » Sport » Nebunie în Champions League! 23 de goluri în 6 partide

Nebunie în Champions League! 23 de goluri în 6 partide

17 sept. 2025, 08:46, Sport
Nebunie în Champions League! 23 de goluri în 6 partide

Atacantul francez Kylian Mbappe, autorul unei duble pentru Real Madrid în meciul cu Olympique Marseille, scor 2-1, disputat marți seara pe stadionul Santiago Bernabeu, l-a egalat pe germanul Thomas Muller, legenda clubului Bayern Munchen, în clasamentul istoric al golgheterilor ligii Campionilor la fotbal.

Cel mai spectaculos meci al serii s-a jucat la Torino, unde Juventus și Borussia Dortmund au încheiat la egalitate, 4-4, după ce oaspeții au avut 1-0, 2-1 și 4-2. Vlahovic și Kelly au marcat pentru ”Bătrâna Doamnă” în minutele adiționale și au salvat echipa torineză de la înfrângere.

Nebunie în Champions League! 23 de goluri în 6 partide

Benfica a pierdut cu Qarabag, scor 2-3. Pentru lusitani au marcat Barrenechea (6) şi Pavlidis (16), în timp ce pentru azeri au înscris Andrade (30), Duran (48) şi Kaşciuk (86).

Qarabag este prima echipă din Azerbaidjan care câştigă un meci în faza principală a Ligii Campionilor.

  • Juventus Torino – Borusia Dortmund 4-4 (Kenan Yıldız 64, Vlahović 68 și 90+4, Kelly 90+7 / Adeyemi 53, F. Nmecha 65, Yan Couto 75, Bensebain 86-p)
  • Real Madrid – Olympique Marseille 2-1 (Mbappe 29 și 82, ambele din penalty / Weah 22; Carvajal, de la Real, a fost eliminat în minutul 72)
  • Tottenham – Villareal 1-0 (Luiz Júnior 4, autogol)
  • Benfica – Qarabağ 2-3 (Barrenechea 6, Pavlidis 16 / Leandro Andrade 30, Duran 48, Kashchuk 87)
  • PSV Eindhoven – Union SG 1-3 (van Bommel 89 / David 9, din penalty, Ait El Hadj 39, Mac Allister 81; Dennis Man a fost trimis în teren la gazde în minutul 80)
  • Athletic Bilbao – Arsenal Londra 0-2 (Martinelli 72, Trossard 87)

Doi români la centru în această seară

Arbitrajul românesc va fi prezent în prima rundă a Ligii Campionilor UEFA cu doi oficiali, Istvan Kovacs și Marian Barbu, pentru cel din urmă reprezentând debutul său în cea mai importantă competiție europeană inter-cluburi

Istvan Kovacs, un cunoscut al Ligii Campionilor, va oficial partida Olympiacos – Pafos, programată miercuri, în Grecia. Acesta va fi asistat la tușe de Mihai Marius Marica și Ferencz Tunyogi, iar fratele său, Szabolcs Roland Kovacs, va îndeplini rolul de arbitru de rezervă.

Cel de-al doilea arbitru român care va apărea la centru este Marian Barbu, care va debuta în Liga Campionilor la meciul Slavia Praga – Bodo/Glimt, programat tot miercuri.

Miercuri, 17 septembrie

  • Olympiacos – Pafos, de la ora 19:45
  • Slavia Praga – Bodo/Glimt, de la ora 19:45
  • Ajax Amsterdam – Inter Milano, de la ora 22:00
  • FC Liverpool – Atletico Madrid, de la ora 22:00
  • Bayern Munchen– Chelsea, de la ora 22:00
  • PSG – Atalanta, de la ora 22:00

Mari probleme pentru FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul: „E posibil să fie ceva la coloana lombară”

Citește și

SPORT Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele forului mondial de lupte, emoții la Campionatele Mondiale din Croația
10:35
Răzvan Pîrcălabu, vicepreședintele forului mondial de lupte, emoții la Campionatele Mondiale din Croația
SPORT Mari probleme pentru FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul: „E posibil să fie ceva la coloana lombară”
07:38
Mari probleme pentru FCSB. Mihai Stoica a făcut anunțul: „E posibil să fie ceva la coloana lombară”
SPORT Cum a pierdut Neymar la poker o bună parte din AVEREA de 1 miliard de dolari moștenită de la un necunoscut
19:29
Cum a pierdut Neymar la poker o bună parte din AVEREA de 1 miliard de dolari moștenită de la un necunoscut
SPORT Oficial. Petrolul s-a despărțit de Liviu Ciobotariu. Cine poate VENI ca antrenor, după refuzul lui Șumudică
17:55
Oficial. Petrolul s-a despărțit de Liviu Ciobotariu. Cine poate VENI ca antrenor, după refuzul lui Șumudică
SPORT Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta”
15:24
Adrian Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga. Totul a PLECAT de la Cristi Chivu. „Are o frustrare pentru că el nu a avut niciodată șansa asta”
SPORT Mircea Lucescu RĂMÂNE selecționerul tricolorilor. „Nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela”
14:13
Mircea Lucescu RĂMÂNE selecționerul tricolorilor. „Nu mă leg de poziția asta. Am venit pentru că era nevoie în momentul acela”
Mediafax
Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc miercuri. Temele discuțiilor din agendă
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
Klaus Iohannis, DISTRUS de ANAF: 'Va fi EXECUTAT silit'
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Care sunt cei mai letali soldați ai Kievului
Mediafax
Bolojan discută cu reprezentanții primarilor și ai președinților de consilii județene despre reforma administrației locale
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Doctorul care a întreținut relații intime cu o asistentă în mijlocul operației, în timp ce pacientul era sedat, se întoarce în spital
Digi24
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
Cancan.ro
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Afacerile româneşti, în pericol din cauza importurilor chinezeşti. Guda: Pierdem 2 miliarde de euro pe an
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Doliu în lumea fotbalului! A murit un fost fotbalist de la Steaua București
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Evz.ro
„Nu avem nevoie de atâtea județe și localități”. Mesaj clar de la Cotroceni
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Intrarea noii concurente a stârnit un VAL DE CONFUZIE. Ce a spus Veronica despre Alina a bulversat competiția Casa Iubirii. Restul fetelor, în ceață totală: "Ce face?". DECLARAȚIA care ridică multe semne de întrebare
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Astronomii au auzit, în premieră, sunetul unei găuri negre „aruncate” prin spațiu
POLITICĂ Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”
10:45
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, are o întrebare pentru Alex Florența: „Pe guvernanții noștri, cine și când îi va trage la răspundere?”
EXTERNE India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia
10:42
India, prezentă la ZAPAD 2025, alături de Rusia și Belarus. Cum ar putea pierde SUA un aliat cheie în Asia
EXTERNE Donald TRUMP se întâlnește cu regele Charles la Palatul Windsor, în prima zi a vizitei de stat
10:42
Donald TRUMP se întâlnește cu regele Charles la Palatul Windsor, în prima zi a vizitei de stat
ACTUALITATE Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”
10:40
Victor Ponta: „Mi-am făcut CARTEA de identitate electronică, apoi am aflat că trebuie să am o hârtie ca dovadă a domiciliului cu mine”
ACTUALITATE Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece
10:39
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. La ce să fii atent, pentru a funcționa în condiții optime în sezonul rece
VIDEO EXCLUSIV Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”
10:27
Călin GEORGESCU, așteptat de peste 100 de oameni în fața Poliției Ilfov cu drapel și pancarte: „Vocea adevărului, vocea demnității”