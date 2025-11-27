Cristina Pîrv, mesaj emoționant pentru Gică Hagi la Gala Mari Sportivi, organizată de ProSport: „Avem ceva în comun, mentalitatea”

Cristina Pîrv a transmis un mesaj emoționant pentru Gică Hagi, la Gala Mari Sportivi organizată de ProSport. Astfel, cea mai bună jucătoare de volei din istoria României și-a deschis academie, chiar pe stilul lui Gică Hagi în fotbal.

De asemenea, fosta mare jucătoare de volei a vorbit despre asta și a recunoscut că a fost inspirată de modelul aplicat de Gică Hagi pentru academia sa de fotbal, acolo unde a format deja jucători care au ajuns chiar și la echipa națională de fotbal a României.

„Întotdeauna m-am oglindit în Gică Hagi. El este o somitate în România, dar și la nivel internațional și e clar că trebuie să ne uităm la cei mai buni. Mă bucur că am putut să-i iau exemplul. Avem ceva în comun, mentalitatea. Mentalitatea din fotbal cu siguranță o folosim și în volei”, a spus Cristina Pîrv, conform ProSport.

Cristina Pîrv este o fostă voleibalistă din România, care a jucat pentru echipa națională la Campionatul Mondial din 1994, în Brazilia. În plus, ea a participat la Campionatul European din 2001 și la Campionatul Mondial din 2002.

