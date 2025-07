FC Csikszereda – Dinamo, 2-2, a fost întrerupt în minutul 62 din cauza unei pene de curent care a afectat tot orașul Miercurea Ciuc. Meciul a fost reluat după aproape o jumătate de oră. Dacă nocturna nu era reaprinsă într-o oră, Csikszereda pierdea la masa verde, 0-3.

La ora 22:53 s-a stins nocturna, iar la ora 23:23 s-a aprins. „Neînceperea sau oprirea jocului datorată nefuncționării sau funcționării necorespunzătoare a instalației de nocturnă se sancționează cu pierderea jocului prin forfait, dacă nu s-a remediat defecțiunea în maxim 60 de minute”, arată regulamentul.

Csikszereda a condus cu 2-0 după autogolul lui Sivis (‘2) și golul lui Bodo (’11), dar Dinamo a egalat prin golurile lui Musi (’16) și Gnahore (’43).

Csikszereda – Dinamo, meci întrerupt după ce a picat nocturna. Când s-a reluat partida de la Miercurea Ciuc

Au jucat echipele:

CSIKSZEREDA: E. Pap – Kelemen, Hegedus, Palmes – Gal Andrezly Bloj 89), B. Vegh (Ceres 68), Bodo, Ferenczi – Francisco Anderson (Jebari 60), Dolny (Babati 59), B. Szabo (Szalay 60). ANTRENOR: Robert Ilyeş

DINAMO: Al. Roşca – Sivis, K. Boateng, Mărginean, Opruţ – Kyriakou (Milanov 69), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Hakim Abdallah 68), Al. Pop (Karamoko 59), Musi (Caragea 82). ANTRENOR: Zeljko Kopic

„Am luat două goluri foarte rapid, au fost momente dificile. Dar, sunt mândru de cum am gestionat după meciul. Am avut multe șuturi, multe ocazii, am obținut o remiză după ce am fost conduși cu 0-2, trebuie să fim mulțumiți. Am avut situații dificile, trebuie să analizăm ce am greșit și să reparăm ca să fim pregătiți pentru meciul următor. Am fost dezamăgit de primele 10 minute, am avut câteva greșeli, dar după am avut o atitudine pozitivă, am dominat meciul, am dat totul pentru a câștiga la final.

N-am nimic de spus negativ după primele 10 minute. Musi a jucat bine, de fapt, toată echipa. Am avut un start prost, dar toți jucătorii au jucat bine apoi, în stilul nostru, am avut posesie în terenul lor, am creat multe ocazii. Vom analiza următorul meci, am văzut multe lucruri pozitive. Este start de sezon, meciul următor îl vom juca în fața propriilor suporteri. În fiecare meci vom juca pentru a obține toate cele 3 puncte”, a declarat Zeljko Kopic, la Digi Sport.