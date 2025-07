Csikszereda – Rapid 0-2 | Costel Gâlcă: „Puteam să marcăm mai mult. În repriza a doua parcă nu am avut încredere”

Rapid a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-0, nou-promovata Csikszereda, în etapa a treia din Superligă, devenind liderul clasamentului.

Rapid a deschis scorul prin slovacul Jakub Hromada (7), iar Claudiu Petrila (44) a majorat diferența echipei antrenate de Costel Gâlcă, din pasa lui Tobias Christensen.

Csikszereda – Rapid 0-2 | Costel G â lc ă : „Puteam s ă marcăm mai mult. În repriza a doua parc ă nu am avut încredere ”

Până șa disputarea celorlalte meciuri, giuleștenii sunt lideri, cu 7 puncte.

„Bucuros în special pentru prima repriză, pentru acțiunea de la golul 2, pentru că am luat aceste 3 puncte…

Veneam după un meci cu CFR, greu, ei – după o înfrângere dureroasă. Am avut mai multă constanță decât la Mioveni. În prima parte am dominat jocul, chiar dacă s-au retras deliberat. Puteam să marcăm mai mult. În repriza a doua am coborât mult, parcă nu am avut încredere, am pierdut controlul. Ne-au lăsat multe spații, dar nu am reușit să profităm de ele.

Dar, meciul se termină când fluieră arbitrul. Trebuie să avem consistență chiar și când adversarul domină.

Baroan trebuie să joace, să intre în ritm, îi va fi greu. ne dorim să intre în formă cât mai repede”, a declarat Costel Gâlcă.

Cum au ar ătat cele două distribuții?

CSIKSZEREDA: M. Simon – Hegedus , Kelemen, Csuros – Babati , S. Szilagyi (B. Szabo 55), Veres , Ferenczi (Bencze 90+2) – Anderson Ceara ( Jebari 68), Dolny ( Eppel 68), Szalay . A ntrenor : Robert Ilye ş

RAPID: Stolz – Onea (Cr. Manea 67), D. Ciobotariu, L. Kramer, Borza – Hromada ( Gojkovic 71), K. Keita – Al. Dobre ( Micovschi 90+1), T. Christensen, Petrila ( Hazrollaj 72) – Jambor ( Baroan 67). A ntrenor : Costel G âlc ă

Tot vineri s-a jucat meciul Metaloglobus – Petrolul 0-3.