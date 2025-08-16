Noul preferat al lui Gigi Becali la FCSB. Nu este Cisotti!/„A fost extraordinar!”

Victoria FCSB-ului cu 3-1 în fața celor de la Drita, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League, l-a mulțumit pe deplin pe Gigi Becali. După meci, latifundiarul din Pipera a scos în evidență patru fotbaliști, dar dintre aceștia unul singur a fost lăudat pentru jocul prestat.

„A fost extraordinar”, l-a caracterizat Becali pe noul său favorit de la FCSB.

Cine este noul preferat al lui Becali

Deși mulți înclină să creadă că este vorba de Juri Cisotti, noul preferat al lui Becali e altul – Baba Alhassan, mijlocașul de 25 de ani care a început partida de la Priștina pe banca de rezerve.

Trimis pe teren după pauză în locul lui Edjouma, Alhassan a revenit pe postul său preferat, cel de mijlocaș central, și l-a convins pe patronul „roș-albaștrilor” prin modul în care a gestionat jocul. Becali nu s-a ferit să îl descrie drept „extraordinar”.

În primele etape ale sezonului, Alhassan a fost folosit ca fundaș central, însă contra celor de la FC Drita el a strălucit la mijlocul terenului.

„Eu nu aveam emoții nici la început. A fost repede 2-0. Noi nu am făcut un joc extraordinar. Noi ne-am calificat, comentatorii au zis «ce meci!», dar nu a fost chiar așa. Eu o văd în alt fel. Noi ne-am gândit că nu e o echipă așa tehnică și ne-am gândit că datorită lui Edjouma o să fim o echipă mai puternică. George (n.r. – Octavian Popescu) nu prea face faza defensivă. Am jucat cu el ca să avem și talie, și putere. El o repriză joacă, apoi dă călcâie, dă pase mai tari, așa face când e obosit. Apoi, a intrat Baba și a fost extraordinar! Cisotti mi-a plăcut, nici nu mai trebuie să zic de el, nu există meci în care să nu joace bine. Putea el singur, săracul (n.r – să califice echipa)? Nu a vrut echipa. Ngezana pot să spun că mi-a plăcut, chiar și Crețu. Nu numai că a dat centrarea de gol, el a și urcat mult”, a comentat Gigi Becali.

Cu două victorii și un scor de 6-3 la general, FCSB merge în play-off-ul Europa League, unde va înfrunta formația scoțiană Aberdeen. Primul meci este programat pe 21 august, în deplasare, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe Arena Națională.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FCSB, calificare în play-off-ul Europa League cu două victorii/Charalambous, mesaj pentru Rapid

Cu cine vor juca FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-urile din Europa League și Conference League