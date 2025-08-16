Noul preferat al lui Gigi Becali la FCSB. Nu este Cisotti!/„A fost extraordinar!”

Victoria FCSB-ului cu 3-1 în fața celor de la Drita, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League, l-a mulțumit pe deplin pe Gigi Becali. După meci, latifundiarul din Pipera a scos în evidență patru fotbaliști, dar dintre aceștia unul singur a fost lăudat pentru jocul prestat.
„A fost extraordinar”, l-a caracterizat Becali pe noul său favorit de la FCSB.
Deși mulți înclină să creadă că este vorba de Juri Cisotti, noul preferat al lui Becali e altul – Baba Alhassan, mijlocașul de 25 de ani care a început partida de la Priștina pe banca de rezerve.
Trimis pe teren după pauză în locul lui Edjouma, Alhassan a revenit pe postul său preferat, cel de mijlocaș central, și l-a convins pe patronul „roș-albaștrilor” prin modul în care a gestionat jocul. Becali nu s-a ferit să îl descrie drept „extraordinar”.
În primele etape ale sezonului, Alhassan a fost folosit ca fundaș central, însă contra celor de la FC Drita el a strălucit la mijlocul terenului.
„Eu nu aveam emoții nici la început. A fost repede 2-0. Noi nu am făcut un joc extraordinar. Noi ne-am calificat, comentatorii au zis «ce meci!», dar nu a fost chiar așa. Eu o văd în alt fel. Noi ne-am gândit că nu e o echipă așa tehnică și ne-am gândit că datorită lui Edjouma o să fim o echipă mai puternică. George (n.r. – Octavian Popescu) nu prea face faza defensivă. Am jucat cu el ca să avem și talie, și putere. El o repriză joacă, apoi dă călcâie, dă pase mai tari, așa face când e obosit.
Apoi, a intrat Baba și a fost extraordinar! Cisotti mi-a plăcut, nici nu mai trebuie să zic de el, nu există meci în care să nu joace bine. Putea el singur, săracul (n.r – să califice echipa)? Nu a vrut echipa. Ngezana pot să spun că mi-a plăcut, chiar și Crețu. Nu numai că a dat centrarea de gol, el a și urcat mult”, a comentat Gigi Becali.
Cu două victorii și un scor de 6-3 la general, FCSB merge în play-off-ul Europa League, unde va înfrunta formația scoțiană Aberdeen. Primul meci este programat pe 21 august, în deplasare, iar returul se va disputa o săptămână mai târziu, pe Arena Națională.
RECOMANDAREA AUTORULUI:
FCSB, calificare în play-off-ul Europa League cu două victorii/Charalambous, mesaj pentru Rapid
Cu cine vor juca FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-urile din Europa League și Conference League