Darius Coman, ocupant al locului 6 la Mondialele de înot pentru juniori, are o metodă specială de pregătire fizică iarna.

Înotul românesc îl are drept portdrapel pe David Popovici, însă în spatele lui se află mulți sportivi juniori care îi calcă pe urme. Unul dintre aceștia este Darius Coman, sportiv specializat în probele de bras.

Ocupant al locului 6 la Campionatul Mondial de juniori de la Otopeni, în proba de 200 m bras, Darius Coman se remarcă mereu prin condiția sa fizică fără cusur. Secretul acesteia este legat și de un sport mai puțin corelat cu înotul: schiul. Cel care a implementat această metodă de pregătire e chiar antrenorul lui Darius, Gabriel Cojocaru, fost practicant de biatlon.

Cum se antrenează „Rocky al înotului”. „Pentru mine nu e prea greu”

„Pentru mine nu e prea greu. Eu am învățat să schiez încă de la 3 ani și chiar dacă e o mică diferență între schiul alpin și schi fond, în filozifie nu e deloc mare. Mie-mi place și chiar consider că ajută. Aș putea să-l compar cu un antrenament de aerob, probabil, dar e mult mai interesant. Nu e ceva ce fac zilnic față de antrenamentele pe care le-am în apă, dar clar aici câștigă schiul”, a spus înotătorul.

El rememorează cu plăcere de momentele în care a debutat la Naționale. „Mi-aduc aminte că nu puteam să mănânc la primele naționale. Când mă trezeam și mă duceam la masă, nu puteam să mănânc. Eram alb la față, eram foarte stresat și emoționat. Aveam 10 ani. Cred că de frică mergeam tare pe vremea aia”, explică sportivul legitimat la Corona Brașov.

Mulți sportivi au o melodie specială care-i motivează. Pentru Darius, aceasta e cea din Rocky 4: „Probabil că mi-ar plăcea să se audă în boxe când intru melodia din Rocky IV, când se antrenează în munți în zăpezile alea. Chiar mă simt câteodată Rocky. Un Rocky al înotului”.

De altfel, alegerea melodiei din Rocky nu e întâmplătoare, pentru că Darius mereu a fost atras de box și de arta autoapărării. „Am vrut să fac box când eram mai mic și încă îmi doresc să fac. Când voi avea timp, bineînțeles, mi-ar plăcea să fac câteva cursuri de autoapărare. De altfel, sunt sigur că dacă n-aș fi făcut înot aș fi făcut MMA. Favoritul meu e Conor McGregor, în primul rând pentru atitudinea pe care o avea în ring cu luptătorii din UFC” mai spune Darius Coman.

De ceva vreme, înotătorul român și-a descoperit o pasiune ceva mai specială: face schimb de căști cu marii sportivi pe care-i întâlnește la competițiile internaționale. Cu una din ele, primită de la favoritul său, Matthhew Casas, a și concurat la Naționalele din acest an. „Am preferat să iau casca aia. A însemnat mult la Campionatul Mondial când am făcut schimb cu Matthew Shaine Casas. Chiar mi-am dorit să schimb câteva vorbe cu el și să facem schimb de căști” rememorează acesta.