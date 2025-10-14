FOTO / Camelia Potec, dezvăluiri din viața de FAMILIE. ”Nu mai avem timp de ceartă”

Camelia Potec, fostă campioană olimpică la înot și președinta Federației Române de Natație, a vorbit despre viața sa de familie. Aceasta este căsătorită și are doi copii.



Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație, a devenit mamă pentru prima oară în anul 2018, când a adus pe lume o fetiță, Caelia Ioana. Sebastian Tudor, soțul Cameliei Potec, este om de afaceri. Camelia Potec a devenit mămică pentru a doua oară în luna octombrie 2023, când a adus pe tot o fetiță – Celia-Gabriela.

La emisiunea ”Viața fără filtru”, de la postul de televiziune Antena Stars, camelia Potec a vorbit despre familia sa și despre relația cu partenerul său de viață.

”Ca orice femeie, îmi doresc să excelez și pe parte privată, și pe parte profesională, așa cum m-am obșinuit de mică. Acum, de când sunt mamă de două fetițe, încerc să fiu și o mamă bună pentru fiicele mele și să petrec timpul și cu ele”, a declarat Camelia Potec, potrivit spynews.ro.

”Suntem mult mai organizați decât am fost când aveam o singură fetiță și cred că asta ne apropie și pe noi, ca relație, pe mine și pe partenerul meu de viață, ne înțelegem mai bine, nu mai avem timp de ceartă, nu mai avem timp pentru păreri diferite”, a mai spus aceasta.