Prima pagină » Sport » Cum se prezintă IERARHIILE în Formula 1 cu trei curse înainte de final! Victorie pentru Lando Norris la Interlagos

Cum se prezintă IERARHIILE în Formula 1 cu trei curse înainte de final! Victorie pentru Lando Norris la Interlagos

10 nov. 2025, 12:22, Sport
Cum se prezintă IERARHIILE în Formula 1 cu trei curse înainte de final! Victorie pentru Lando Norris la Interlagos

Britanicul Lando Norris (McLaren), plecat din pole-position, a câştigat duminică Marele Premiu al Braziliei, a 21-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, disputat pe circuitul Interlagos din Sao Paulo.

Este a şaptea victorie a sezonului şi a unsprezecea din carieră pentru Norris.

Cum se prezintă ierarhiile în Formula 1 cu trei curse înainte de final! Victorie pentru Lando Norris la Interlagos

Liderul campionatului mondial a fost urmat de italianul Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Următorul Grand Prix va avea loc pe 22 noiembrie la Las Vegas, după care stagiunea se va încheia în Orient, cu etapele din Qatar (30 noiembrie) și Abu Dhabi (7 decembrie).

Cu trei etape rămase de disputat, Norris are un avans de 24 de puncte față de Piastri și 49 de puncte înaintea lui Verstappen, cu 75 de puncte disponibile.

Cum se prezintă clasamentele?

Piloți

1. Lando Norris (Marea Britanie) 390 puncte

2. Oscar Piastri (Australia) 366

3. Max Verstappen (Olanda) 341

4. George Russell (Marea Britanie) 276

5. Charles Leclerc (Monaco) 214

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 148

7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 122

8. Alexander Albon (Thailanda) 73

9. Nico Hulkenberg (Germania) 43

10. Isack Hadjar (Franța) 43

Constructori

1. McLaren-Mercedes 756 puncte (campioană)

2. Mercedes 398

3. Red Bull 366

4. Ferrari 362

5. Williams-Mercedes 111

Cum se poate vedea Formula 1, cursă de cursă?

F1 TV, platforma oficială a competiției, dispune de 3 tipuri de abonament: TV Access, TV Pro și TV Premium.

Cu TV Access, abonament cu un preț de 30 de euro anual (aproximativ 150 lei) nu puteți urmări cursele în timp real, ci doar reluări disponibile ulterior. Cu timinguri și elemente de telemetrie, date despre uzarea pneurilor și alte astfel de detalii tehnice.

TV Pro, abonamentul care permite și urmărirea sesiunilor în timp real, costă 75 de euro anual, echivalentul a circa 375 RON.

Pentru Varianta Premium, care oferă și rezoluțiile 4K UHD/HDR și posibilitatea de a urmări pe maximum 6 dispozitive simultan, prețul urcă la 100 de euro (510 lei) pe an.

Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Digi24
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Click
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
Digi24
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
Cancan.ro
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
2025: Cât costă să aduci o mașină SH din Franța și care sunt zonele cu cele mai bune prețuri.
Descopera.ro
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Un robot umanoid prezentat în China pare atât de uman încât a trebuit să demonstreze că este o mașinărie
GALERIE FOTO Oferta exclusivistă care aruncă în aer piața imobiliară: cumperi un PENTHOUSE și primești o mașină de 3 milioane de dolari
13:12
Oferta exclusivistă care aruncă în aer piața imobiliară: cumperi un PENTHOUSE și primești o mașină de 3 milioane de dolari
EXTERNE Industria de armament a Ucrainei renaște din cenușă. Kievul se laudă cu rachete ce pot lovi la 3.000 km și drone din motoare de mașini de tuns iarba
12:59
Industria de armament a Ucrainei renaște din cenușă. Kievul se laudă cu rachete ce pot lovi la 3.000 km și drone din motoare de mașini de tuns iarba
ECONOMIE Consilierul economic al lui Nicușor Dan spune că deficitul bugetar pentru 2025 nu este realist: „Statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie”
12:54
Consilierul economic al lui Nicușor Dan spune că deficitul bugetar pentru 2025 nu este realist: „Statul are datorii pentru concedii medicale, are datorii către furnizorii de energie”
ULTIMA ORĂ Judecătorii reclamă lipsa timpului şi „supraîncărcarea.” Apel urgent către CSM în plină criză de personal: „Poate duce la soluţii eronate”
12:47
Judecătorii reclamă lipsa timpului şi „supraîncărcarea.” Apel urgent către CSM în plină criză de personal: „Poate duce la soluţii eronate”
ANCHETĂ Dosarul „Mită la MApN” e doar începutul, spune ministrul Apărării. „O să mai fie chestii”
12:43
Dosarul „Mită la MApN” e doar începutul, spune ministrul Apărării. „O să mai fie chestii”
EXTERNE Trei DRONE neidentificate, observate deasupra centralei nucleare Doel, din Belgia. „Vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16”
12:34
Trei DRONE neidentificate, observate deasupra centralei nucleare Doel, din Belgia. „Vin să spioneze, să vadă unde se află avioanele F-16”