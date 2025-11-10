Cum se prezintă ierarhiile în Formula 1 cu trei curse înainte de final! Victorie pentru Lando Norris la Interlagos

Britanicul Lando Norris (McLaren), plecat din pole-position, a câştigat duminică Marele Premiu al Braziliei, a 21-a etapă din cele 24 ale sezonului de Formula 1, disputat pe circuitul Interlagos din Sao Paulo.

Este a şaptea victorie a sezonului şi a unsprezecea din carieră pentru Norris.

Cum se prezint ă ierarhiile î n Formula 1 cu trei curse î nainte de fina l! Victorie pentru Lando Norris la Interlagos

Liderul campionatului mondial a fost urmat de italianul Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Următorul Grand Prix va avea loc pe 22 noiembrie la Las Vegas, după care stagiunea se va încheia în Orient, cu etapele din Qatar (30 noiembrie) și Abu Dhabi (7 decembrie).

Cu trei etape rămase de disputat, Norris are un avans de 24 de puncte față de Piastri și 49 de puncte înaintea lui Verstappen, cu 75 de puncte disponibile.

Cum se prezintă clasamentele?

Piloți

1. Lando Norris (Marea Britanie) 390 puncte

2. Oscar Piastri (Australia) 366

3. Max Verstappen (Olanda) 341

4. George Russell (Marea Britanie) 276

5. Charles Leclerc (Monaco) 214

6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 148

7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 122

8. Alexander Albon (Thailanda) 73

9. Nico Hulkenberg (Germania) 43

10. Isack Hadjar (Franța) 43

…

Constructori

1. McLaren-Mercedes 756 puncte (campioană)

2. Mercedes 398

3. Red Bull 366

4. Ferrari 362

5. Williams-Mercedes 111

