Inter, echipa lui Cristi Chivu, lider în Serie A. Milanezii au învins în derby-ul cu Lazio, 2-0. Ce spune antrenorul român

Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, a învins pe Lazio, 2-0, în etapa 11 a campionatului Italiei. Golurile au fost marcate de Lautaro Martinez, minutul 3, şi Bonny, minutul 62.

În clasament, Inter este lider, 24 de puncte, la egalitate cu AS Roma, 24 de puncte, dar echipa milaneză are golaveraj mai bun. Lazio e pe locul 9, 15 puncte.

Ce a spus Cristi Chivu, potrivit presei italiene: „Golul lui Lautaro este rezultatul muncii asidue pe care o depune pentru echipă. Când ești liniștit, înscrii. Dacă ești lider, trebuie să fii calm în orice moment. Trebuie să fie conștient de câtă pasiune pune în echipă. Este liderul grupului și îmi face plăcere să-l antrenez. Indiferent dacă înscrie sau nu, pentru mine nu contează. Mi-a plăcut abordarea echipei, dorința de a domina un adversar care ne-ar fi putut crea probleme în orice moment. Am înțeles ce aveam de făcut și am făcut-o bine.

Am 22 de jucători care sunt utili obiectivelor noastre și care muncesc din greu pentru a se perfecționa. Nu este niciodată ușor, deoarece în anumite situații, cu toate schimbările făcute, pierzi puțin echilibrul, obiceiurile lor de a se cunoaște reciproc pe de rost. Dar sunt destul de mulțumit de ceea ce fac. S-au integrat bine în echipă și în parcursul de până acum. Știu că toți au un mare potențial de creștere.

A fost al șaselea meci în 18 zile pentru noi. Trebuie să ai energie, dar am de-a face cu campioni care se bucură de acest parcurs și găsesc întotdeauna energia necesară pentru a domina jocul și a satisface cerințele antrenorului

Pentru mine, au fost puțini pași greșiți. Am pierdut doar unul din ultimele 12 meciuri. Nu mă uit la clasament, e prea devreme. Spun asta pe baza experienței mele ca jucător. Îmi place ce pot face băieții, conștientizarea lor de a se bucura de acest parcurs în timp ce muncesc din greu. Suntem conștienți că putem avea un cuvânt de spus”.