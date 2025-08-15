Sporting Braga a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, pe CFR Cluj, în manşa secundă a turului al treilea de calificare din Liga Europa.

Clujenii vor juca în play-off-ul Conference League, după ce au cedat și în tur, 1-2. Acum, joi seara, a marcat Zalazar (min. 19 și 45).

Dan Petrescu și CFR Cluj, eliminare din Europa League! „ Pe noi ne-a prins fără șase jucători, cei mai buni ”

„E clar că echipa mai bună a câștigat, diferența de valoare cred că ați văzut-o. Dar sunt mici detalii care au făcut această calificare. Mă gândesc dacă noi primeam penalty-ul pe care l-am avut și ei au primit penalty-ul mult mai ușor…

E clar că începuseră bine, dominau, dar nu trebuie să ai nevoie de ajutorul arbitrilor. Per total s-a văzut că a fost echipa mai bună, cu jucători de calitate.

Pe noi ne-a prins fără șase jucători, cei mai buni. Ne-au prins într-o perioadă nu prea bună pentru noi. Dacă suntem realiști, echipa mai bună s-a calificat.

Dacă noi jucam cu cea mai bună echipă, cred că și celor de la Braga le era greu să ne bată”, a declarat Dan Petrescu la conferința de presă de după meci.

„Mă așteptam mai mult de la unii jucători. Unii au jucat așa pentru că au avut prea multe meciuri, alții abia au venit la echipă, dar e clar s-a văzut diferența de valoare.

Dacă vrem să ne calificăm în grupele Conference League trebuie să eliminăm pe Haecken, care nu cred că este de valoarea lui Braga. E o echipă bună, cu tot respectul, dar nu cred că are valoarea celor de la Braga”, a adăugat tehnicianul român.

Suedezii de la Haecken, viitoarea adversară pentru CFR Cluj, joacă pe stadionul Bravida Arena, din Goteborg, care are o capacitate de 6.300 de locuri.

C â nd se joac ă meciurile cu Haecken ?