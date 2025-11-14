Prima pagină » Sport » Daniel Pancu debutează în Gruia împotriva Rapidului, echipa sa de suflet. „Asta e soarta”

14 nov. 2025, 16:56
Daniel Pancu e noul antrenor al CFR Cluj și a debutat în deplasare, unde a învins pe Unirea Slobozia, 1-0, în etapa a 16-a din Superliga.

Acum, urmează primul joc de acasă, cu Rapid, un meci special pentru tehnicianul de 48 de ani. la Rapid, Daniel Pancu a fost jucător, antrenor și e un idol pentru suporterii formației giuleștene.

CFR Cluj e pe locul 12, 16 puncte, și Rapid e lider, 35 de puncte.

CFR Cluj – Rapid are loc la 23 noiembrie, ora 20:30, în etapa 17 din Superliga.

„Asta e soarta. Ne putem împotrivi? Nu putem. Ne prinde pe poziții total diferite. Rapid e liderul campionatului, absolut meritat. Noi suntem într-o perioadă nefericită, cea mai nefericită, nu știu dacă au mai avut o astfel de perioadă. Am venit aici din mai multe motive, unul dintre ele e lotul. Nu ai cum să te afli pe poziția asta cu un asemenea lot decât dacă sunt anumite probleme”, a spus Pancu, la Digi Sport.

„Ar fi fost bine să-l pună pe Daniel după meciul cu noi”

Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a spus ce reprezintă meciul cu CFR Cluj, echipa lui Daniel Pancu. „Pentru noi nu e un motiv de sărbătoare că e Pancu acolo. Îl cunosc, am lucrat împreună, e un antrenor talentat, știu ce viziune are. Ar fi fost bine să rămână antrenorul care era înainte și să-l pună pe Daniel după meciul cu noi. Noi trebuie să ne vedem de treaba noastră și să ne facem jocul. E un meci greu, dar sper să câștigăm…Suntem echipa fără niciun penalty acordat în 16 etape. Noi am avut 6-7 penalty-uri clare. Am vorbit și cu Kyros Vassaras la acea întâlnire. Știm că s-a greșit împotriva noastră, poate nu chiar de șapte ori, dar 4-5 au fost clare. Dacă le aveam și pe alea, cred că aveam patru puncte în plus, era un punctaj ireal. Mai mult, repet, cred că trebuia să dăm mai multe goluri. Până la urmă, și fără astea Rapid a arătat bine. Nici eu nu știu cine e executantul de penalty-uri la noi. În Cupă am văzut că a bătut Dobre”.

