Ce obiectiv are Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj. „Aș fi nerealist să spun altceva”

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat obiectivul lui Daniel Pancu, noul antrenor al echipei ardelene.

CFR Cluj e pe locul 13 în Superliga, cu 13 puncte, la nouă distanță de locul șase, ultimul care duce în play-off și care e ocupat acum de Oțelul Galați.

Dar, ardelenii se axează pe Cupa României pentru a ajunge în competiții europene. CFR Cluj a debutat cu o victorie cu 4-0 în meciul cu CSM Slatina, din Cupă.

Ce obiectiv are Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj

Daniel Pancu are ca obiectiv câștigarea Cupei României, CFR Cluj fiind în grupă cu Metaloglobus și Rapid.

„Patronul a zis că are nevoie de bărbați la club, așa că am zis să aduc un antrenor bărbat și m-am gândit la el. Sigur nu am greșit. E foarte important că a acceptat să vină într-un moment greu, pentru că își asumă niște lucruri. Împreună ne asumăm. Eu oricum voi fi lângă el, în spatele lui, oriunde vrea el. Sper ca împreună să facem un declic la echipă, pentru că nu ne onorează acest trend. Din 2001, CFR nu a stat atât de rău, nu s-a întâmplat niciodată să fie CFR într-o asemenea groapă.

Obiectivul e Cupa României, clar. În campionat e greu, aș fi nerealist să spun că luăm campionatul. Mi-aș dori să fim în play-off. Noi ne vom strădui acolo să fim pe locurile 2-3, deși e distanță mare. Nu mi-ar plăcea să am emoțiile play-out-ului.

Mi-ar plăcea să fim, ne vom strădui să fim în play-off, e alt confort acolo. Am fost o dată în play-out. Atunci nu am avut emoții. Dacă în play-out prinzi o perioadă cum a prins CFR acum, te-ai curățat”, a declarat Iuliu Mureșan, la GSP.

CFR Cluj va juca următorul meci în Superliga cu Unirea Slobozia, în etapa 16, duminică, de la ora 14:30.