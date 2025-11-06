Prima pagină » Sport » Ce obiectiv are Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj. „Aș fi nerealist să spun altceva”

Ce obiectiv are Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj. „Aș fi nerealist să spun altceva”

06 nov. 2025, 12:59, Sport
Ce obiectiv are Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj. „Aș fi nerealist să spun altceva”

Iuliu Mureșan, președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat obiectivul lui Daniel Pancu, noul antrenor al echipei ardelene.

CFR Cluj e pe locul 13 în Superliga, cu 13 puncte, la nouă distanță de locul șase, ultimul care duce în play-off și care e ocupat acum de Oțelul Galați.

Dar, ardelenii se axează pe Cupa României pentru a ajunge în competiții europene. CFR Cluj a debutat cu o victorie cu 4-0 în meciul cu CSM Slatina, din Cupă.

Ce obiectiv are Daniel Pancu, noul antrenor de la CFR Cluj

Daniel Pancu are ca obiectiv câștigarea Cupei României, CFR Cluj fiind în grupă cu Metaloglobus și Rapid.

„Patronul a zis că are nevoie de bărbați la club, așa că am zis să aduc un antrenor bărbat și m-am gândit la el. Sigur nu am greșit. E foarte important că a acceptat să vină într-un moment greu, pentru că își asumă niște lucruri. Împreună ne asumăm. Eu oricum voi fi lângă el, în spatele lui, oriunde vrea el. Sper ca împreună să facem un declic la echipă, pentru că nu ne onorează acest trend. Din 2001, CFR nu a stat atât de rău, nu s-a întâmplat niciodată să fie CFR într-o asemenea groapă.

Obiectivul e Cupa României, clar. În campionat e greu, aș fi nerealist să spun că luăm campionatul. Mi-aș dori să fim în play-off. Noi ne vom strădui acolo să fim pe locurile 2-3, deși e distanță mare. Nu mi-ar plăcea să am emoțiile play-out-ului.

Mi-ar plăcea să fim, ne vom strădui să fim în play-off, e alt confort acolo. Am fost o dată în play-out. Atunci nu am avut emoții. Dacă în play-out prinzi o perioadă cum a prins CFR acum, te-ai curățat”, a declarat Iuliu Mureșan, la GSP.

CFR Cluj va juca următorul meci în Superliga cu Unirea Slobozia, în etapa 16, duminică, de la ora 14:30.

Citește și

SPORT CHIVU, direct în istoria lui Inter Milano. Ce a scris Gazzetta dello Sport despre performanța românului
11:21
CHIVU, direct în istoria lui Inter Milano. Ce a scris Gazzetta dello Sport despre performanța românului
SPORT Mirel Rădoi AVERTIZEAZĂ înainte de meciul Universității Craiova cu Rapid Viena: „N-aș fi crezut asta”
11:15
Mirel Rădoi AVERTIZEAZĂ înainte de meciul Universității Craiova cu Rapid Viena: „N-aș fi crezut asta”
SPORT Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Emeric Ienei va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea. Când va avea loc înmormântarea
09:36
Sicriul cu trupul neînsuflețit al antrenorului Emeric Ienei va fi depus la Stadionul „Iuliu Bodola” din Oradea. Când va avea loc înmormântarea
SPORT Gigi Becali, amenințat: „Vreau să-i iau totul! Să se desființeze FCSB!”
08:08
Gigi Becali, amenințat: „Vreau să-i iau totul! Să se desființeze FCSB!”
SPORT Omagiu adus lui Emeric IENEI, în Ghencea. Galeria Stelei a transformat „Templul” într-un altar închinat antrenorului care a câștigat CCE în 1986
07:34
Omagiu adus lui Emeric IENEI, în Ghencea. Galeria Stelei a transformat „Templul” într-un altar închinat antrenorului care a câștigat CCE în 1986
SPORT Gică Hagi, mesaj TULBURĂTOR despre Emeric Ienei: „Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea”
15:54
Gică Hagi, mesaj TULBURĂTOR despre Emeric Ienei: „Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea”
Mediafax
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
Digi24
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost trimis manelistul după gratii
Cancan.ro
Se micșorează vacanțele elevilor?! Ministrul Educației a făcut anunțul: 'Nu poți să ai și una și alta'
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Harta autostrăzilor care intră în șantier în 2026. Două regiuni, ocolite până acum, mobilizează mii de muncitori în construcții
Mediafax
Accident ciudat în București: O femeie, în stop-cardiorespirator după ce a fost rănită de un cablu de tramvai care s-a rupt
Click
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, veste ȘOC din partea medicilor după ce a făcut un set de analize medicale! Ce i-au descoperit în corp
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
România se unește și pe asfalt: O nouă secțiune de autostradă se deschide de Ziua Națională!
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
De la rugină la lux cu un singur click: Iată cum apartamentele murdare devin „curate” în pozele de pe internet!