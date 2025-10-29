Daniel Pancu e noul antrenor de la CFR Cluj. „Asta a fost singura mea problemă”

Daniel Pancu, 48 de ani, e noul antrenor al celor de la CFR Cluj. Tehnicianul a anunțat că poate sta pe bancă la meciul cu Dinamo și în decembrie va lua licența PRO, până atunci urmând a fi secundat de Laurențiu Rus.

Are ca obiectiv la CFR Cluj calificarea în cupele europene și în play-off-ul Superligii, chiar dacă echipa e codașă în clasament, locul 13, cu 13 puncte.

Daniel Pancu e noul antrenor de la CFR Cluj

„Nu e nicio poveste. Am fost sunat de domnul Varga, înainte de Giovanni Becali. Mi-a spus de interesul CFR-ului. Am discutat de mai multe ori pe parcursul zilei și după am discutat cu domnul președinte Mureșan. Prea multe condiții n-am avut de pus. Consider că este un club foarte mare, jucători foarte buni, nu știu cum s-a ajuns în situația actuală. Este o situație de neimaginat din punctul meu de vedere, să ai doar 13 puncte după atâtea etape. Singura problemă pe care o văd este legată de numărul de jucători.

Am trăit ca jucător în 2012, cu Neluțu Sabău la Rapid, o situație în care probabil clubul își făcuse planuri pentru cupele europene, grupe. Erau 31-32 de jucători în lot. Gândiți-vă doar în ziua meciului, când noi intram în cantonament cu cei 20, erau 11 jucători care se antrenau.

E groaznic din punctul ăsta de vedere, iar în ziua de azi starea de spirit face diferența. Cu 34 de jucători în lot nu ai cum să ai… Oricât de multă bunăvoință și experiență, dragoste ar avea jucătorii, nu ai cum să ai o stare de spirit care să te ducă să ai evoluții bune, victorii”, a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.

„Asta a fost singura mea problemă”

„Nu am ce să fac deocamdată, nu am cum să renunț la vreun jucător fără să-l cunosc. Cunosc doar 4 jucători. Pe restul nu-i cunosc, cu Deac am jucat și cam asta e situația. Asta a fost singura mea problemă legată de CFR. În trecut, au mai fost tatonări, dar prin intermediari. Acum au fost telefoane frecvente. Pentru mine a fost clar interesul lor.

Pe 8-9 decembrie primesc licența Pro. Din ce știu, Laurențiu Rus are derogarea asta. E valabilă derogarea lui și pentru mine. Obiectivele fixate în mod normal le vom discuta mai în amănunt. Dar este participarea într-o cupă europeană, ori prin câștigarea Cupei, ori din campionat, play-off sau din play-out câștigând barajele.

E o diferență uriașă, mulți calculează 6 puncte până la locul 6, dar locul ăla 6 mai e vânat de alte echipe care sunt în față. Obiectivul real e legat de locul 4-5. Ne uităm la FC Argeș și Dinamo, ar fi 11 puncte de recuperat în 14 etape, nu imposibil, dar să ai un parcurs de excepție”, a mai afirmat acesta.