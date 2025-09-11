Prima pagină » Sport » David Popovici împlineşte 21 de ani și are un PLAN. „Nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni”

11 sept. 2025, 15:00
David Popovici îşi donează ziua de naştere pentru cei din programul Bursele DAR, organizat de Fundaţia Hope and Homes for Children. Cadourile sale vor fi transformate în ajutor pentru 35 de tineri care excelează în mai multe domenii.

„De ziua mea nu vreau cadouri, vreau şanse pentru viitorii campioni. Dragoş scrie poezii şi visează să înoate cu mine. Ana cântă la vioară şi pian, deşi nu are acasă încă o baie funcţională. Laur e campion eurropean la karate. Ei muncesc incredibil de mult, dar au nevoie şi de forţa noastră. Fă şi tu o donaţie şi hai să demonstrăm că, oricât de greu le-a început viaţa, viitorul se poate rescrie. Performanţa se clădeşte cu oameni. Haideţi să fim împreună acei oameni!” spune David Popovici, care la 15 septembrie va împlini 21 de ani.

Popovici este din 2023 Ambasador Hope and Homes for Children, alături de care s-a implicat în mai multe campanii pentru a schimba în bine vieţile copiilor vulnerabili: şi-a oferit casca şi ochelarii cu care a devenit campion mondial pentru a sprijini o fostă sportivă de performanţă aflată într-o luptă grea cu boala şi a contribuit decisiv la strângerea sumei necesare pentru ca cinci fraţi muzicieni să aibă o casă a lor.

Donaţiile pot fi făcute direct pe hopeandhomes.ro/David în perioada 11 – 18.09.2025.

„Fiecare medalie pe care mi-am aşezat-o la gât a purtat amprenta oamenilor care m-au însoţit de când eram mic şi până astăzi: părinţii mei, bunica, antrenorul, profesorii, prietenii şi colegii de breaslă. Am învăţat că nu poţi reuşi de unul singur. Performanţa se clădeşte cu oameni. Bursierii pe care i-am cunoscut prin Hope and Homes for Children au poveşti impresionante: câştigă concurs după concurs, chiar dacă unii au crescut fără părinţi sau nu au o baie funcţională. Pentru mine, ei sunt viitorii campioni, iar noi suntem şansa lor să-şi împlinească visurile. Vă invit să îi aplaudăm împreună, la fel de puternic cum aplaudaţi orice campion, la fiecare competiţie. De data aceasta, cele mai puternice aplauze iau forma donaţiilor”, a mai declarat David Popovici, marele campion la înot.

Bursele sprijină copiii şi tinerii vulnerabili, care obţin rezultate remarcabile în sport, educaţie sau arte. Fiecare dintre cele 35 de burse acordate în acest an are o valoare de 2.000 de euro şi presupune nu doar sprijin financiar, ci şi acces la oportunităţi de dezvoltare personală. Bursierii provin din întreaga ţară şi, în ciuda poveştilor dificile de viaţă, dovedesc constant că pasiunea, munca şi determinarea pot învinge orice obstacol. În total, în cele patru ediţii, au fost acordate burse în valoare totală de 200.000 de euro.

