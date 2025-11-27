Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a spus că Denis Alibec nu are loc la echipa sa fiindcă atacantul ar strica atmosfera în vestiar.

Denis Alibec a revenit în vară la FCSB, dar a lipsit mult din cauza problemelor medicale. A marcat un gol pentru FCSB, în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița, 3-1.

FC Botoșani e pe locul doi în Superliga, 33 de puncte, la două față de liderul Rapid, 35 de puncte.

Denis Alibec nu are loc nici la FC Botoșani. „N-ai ce să faci cu el”

Alibec are și o pasă decisivă în partida din Europa League cu Go Ahead Eagles, 1-0. A jucat în 13 meciuri în acest sezon, dar nu a fost integralist în niciunul.

„N-ai ce să faci cu Alibec. Nu e Alibec pentru noi. Nu e vorba de bani, ci de atitudine și de stare. La noi trebuie să fii un om mic care vrea să se facă mare, nu un om care a fost mare și vrea să devină din nou mare. Trebuie să creadă în el. Să îi fie foame de victorie. Trebuie să vrea atmosferă bună, vestiar bun. Cine are foamea asta vine la Botoșani, cine nu, nu”, a declarat Valeriu Iftime, la Fanatik.

Gigi Becali spunea despre Denis Alibec: „Nu știu dacă mai contăm pe Alibec. Acum e posibil să intre, să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că iarăși nu face nimic”. Iar, jucătorul declara în octombrie: „Nu îmi place situația că joc doar o repriză, dar aceasta este decizia domnului Becali. Am venit să câștigăm, de asta jucăm în Europa. Mai bine îl întrebați pe domnul Becali de ce joc 45 de minute, eu mă așteptam la altceva când am venit la FCSB”. Atacantul de 34 de ani ar putea pleca la iarnă la o altă echipă din Superliga, U Cluj fiind interesată.