Prima pagină » Actualitate » Denis ALIBEC, mesaj cu subînțeles pentru Gigi Becali? „Nu mai contează”

Denis ALIBEC, mesaj cu subînțeles pentru Gigi Becali? „Nu mai contează”

30 oct. 2025, 09:31, Actualitate
Denis ALIBEC, mesaj cu subînțeles pentru Gigi Becali? „Nu mai contează”
Denis Alibec, mesaj cu subînțeles pentru Gigi Becali? „Nu mai contează” / Sursa FOTO: prosport.ro

FCSB a debutat cu dreptul în Cupa România, 3-1 cu Gloria Bistrița, în deplasare, meci disputat în faza grupelor. Campioana s-a impus prin golurile marcate de Denis Alibec (penalty), Mamadou Thiam și Alexandru Stoian, pentru gazde punctând Emmanuel Mensah, de la 11 metri.

La finalul meciului, Denis Alibec a vorbit pe marginea reușitei sale, prima din acest sezon.

Alibec: „Un meci foarte greu”

„A fost un meci foarte greu. Am avut noroc că am marcat două goluri în prima repriză, pentru că în a doua parte ne-au cam dominat. Important e că am câștigat și sperăm să ne calificăm mai departe”, a spus atacantul „roș-albaștrilor”.

În același timp, fostul atacant al Farului a remarcat faptul că „terenul a fost destul de greu, dar per total bun. Nu ne putem plânge de gazon. Sper doar ca accidentarea lui Miculescu să nu fie gravă, a călcat strâmb și îmi pare rău pentru el”.

Referitor la faptul că a fost schimbat la pauză, Denis Alibec a dat un răspuns care poate fi interpretat ca un mesaj cu subînțeles transmis patronului Gigi Becali: „Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele!”.

De când a revenit la FCSB, în această vară, după o primă perioadă petrecută în 2017-2018, când a marcat 12 goluri și a oferit 10 pase decisive în 42 de meciuri oficiale, Alibec a trecut prin câteva clinciuri cu patronul clubului. Criticat pentru evoluțiile sale, atacantul de 33 de ani a răbufnit, între el și familia Becali existând o stare de tensiune permanentă.

De-a lungul carierei, Denis Alibec a mai evoluat pentru formațiile Callatis Mangalia, Farul Constanța, Inter Milano, Mechelen, Viitorul Constanța, Bologna, Astra Giurgiu, Kayserispor, CFR Cluj, Atromitos și Muaither.

Internațional român, Alibec are 45 de selecții sub „tricolor” și 6 goluri marcate.

Gigi Becali anunță fotbalistul de la FCSB pentru regula U21. „De ce l-am luat, nu să joace?”

Povestea transferului ratat al atacantului Craiovei la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, mi-a zis că mă așteaptă”. Totul s-a schimbat în câteva ore

Citește și

ECONOMIE Cresc facturile la electricitate de la 1 noiembrie. A patra scumpire din ultimele luni
09:26
Cresc facturile la electricitate de la 1 noiembrie. A patra scumpire din ultimele luni
EVENIMENT Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, se întâlnește astăzi cu omologul său FRANCEZ, la Sibiu
09:17
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, se întâlnește astăzi cu omologul său FRANCEZ, la Sibiu
ULTIMA ORĂ INCENDIU violent în București. Focul se manifestă cu flacără deschisă. Fumul gros, vizibil de la kilometri distanță
09:14
INCENDIU violent în București. Focul se manifestă cu flacără deschisă. Fumul gros, vizibil de la kilometri distanță
ANCHETĂ Fratele Ștefaniei Szabo rupe tăcerea. Mărturia care dă peste cap ancheta în cazul morții doctoriței
09:05
Fratele Ștefaniei Szabo rupe tăcerea. Mărturia care dă peste cap ancheta în cazul morții doctoriței
POLITICĂ Preşedintele a semnat decretul de numire în funcţia de vicepremier a Oanei Gheorghiu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial
08:58
Preşedintele a semnat decretul de numire în funcţia de vicepremier a Oanei Gheorghiu. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial
Mediafax
Ucraina: Fostul șef al grupului energetic public, arestat pentru suspiciuni de corupție
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în costum de baie!
Adevarul
Ce averi au sindicaliștii care au scos miercuri în stradă mii de angajați din sectorul public
Mediafax
Reacția lui Trump după retragerea trupelor din România: „NU e mare lucru...”
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Soția lui Buzz Aldrin, românca Anca Faur, a murit la vârsta de 66 ani. Mesajul astronautului despre „iubirea vieții sale”
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Ce se întâmplă doctore
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Motocicliștii cer legalizarea acestei manevre în România. O nevoie reală pentru fluidizarea traficului – VIDEO
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
O nouă demonstrație de forță în Coreea de Nord
Gândul de Vreme Cum va fi vremea astăzi. ANM, noi precizări pentru Gândul: „În mod obișnuit ar trebui să avem alte temperaturi”
09:30
Cum va fi vremea astăzi. ANM, noi precizări pentru Gândul: „În mod obișnuit ar trebui să avem alte temperaturi”
EXTERNE La ce concluzie au ajuns Trump și Xi despre Ucraina? Trump: „Mai bine îi lași să se lupte”
09:22
La ce concluzie au ajuns Trump și Xi despre Ucraina? Trump: „Mai bine îi lași să se lupte”
SPORT Povestea transferului ratat al atacantului Craiovei la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, mi-a zis că mă așteaptă”. Totul s-a schimbat în câteva ore
09:02
Povestea transferului ratat al atacantului Craiovei la FCSB: „Am vorbit cu Gigi Becali, mi-a zis că mă așteaptă”. Totul s-a schimbat în câteva ore
POLITICĂ Nicuşor Dan s-a înclinat la Monumentul Colectiv. Azi se împlinesc 10 ani de la tragedia care a îndoliat zeci de familii
08:48
Nicuşor Dan s-a înclinat la Monumentul Colectiv. Azi se împlinesc 10 ani de la tragedia care a îndoliat zeci de familii
ENERGIE SUA și România, aproape de un acord de 30.000.000.000 de dolari pentru energie și tehnologie AI. Bogdan Ivan: „SMR-urile, o prioritate pentru România”
08:38
SUA și România, aproape de un acord de 30.000.000.000 de dolari pentru energie și tehnologie AI. Bogdan Ivan: „SMR-urile, o prioritate pentru România”