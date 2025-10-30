Denis ALIBEC, mesaj cu subînțeles pentru Gigi Becali? „Nu mai contează”

FCSB a debutat cu dreptul în Cupa România, 3-1 cu Gloria Bistrița, în deplasare, meci disputat în faza grupelor. Campioana s-a impus prin golurile marcate de Denis Alibec (penalty), Mamadou Thiam și Alexandru Stoian, pentru gazde punctând Emmanuel Mensah, de la 11 metri.

La finalul meciului, Denis Alibec a vorbit pe marginea reușitei sale, prima din acest sezon.

Alibec: „Un meci foarte greu”

„A fost un meci foarte greu. Am avut noroc că am marcat două goluri în prima repriză, pentru că în a doua parte ne-au cam dominat. Important e că am câștigat și sperăm să ne calificăm mai departe”, a spus atacantul „roș-albaștrilor”.

În același timp, fostul atacant al Farului a remarcat faptul că „terenul a fost destul de greu, dar per total bun. Nu ne putem plânge de gazon. Sper doar ca accidentarea lui Miculescu să nu fie gravă, a călcat strâmb și îmi pare rău pentru el”.

Referitor la faptul că a fost schimbat la pauză, Denis Alibec a dat un răspuns care poate fi interpretat ca un mesaj cu subînțeles transmis patronului Gigi Becali: „Nu mai contează cât joc. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine și cu Dumnezeu înainte, să vină și rezultatele!”.

De când a revenit la FCSB, în această vară, după o primă perioadă petrecută în 2017-2018, când a marcat 12 goluri și a oferit 10 pase decisive în 42 de meciuri oficiale, Alibec a trecut prin câteva clinciuri cu patronul clubului. Criticat pentru evoluțiile sale, atacantul de 33 de ani a răbufnit, între el și familia Becali existând o stare de tensiune permanentă.

De-a lungul carierei, Denis Alibec a mai evoluat pentru formațiile Callatis Mangalia, Farul Constanța, Inter Milano, Mechelen, Viitorul Constanța, Bologna, Astra Giurgiu, Kayserispor, CFR Cluj, Atromitos și Muaither.

Internațional român, Alibec are 45 de selecții sub „tricolor” și 6 goluri marcate.

