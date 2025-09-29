Denis Drăguș s-a accidentat la meciul cu Eyupspor și e incert pentru meciul cu Austria, din preliminariile Campionatului Mondial 2026.

Atacantul de 26 de ani a simțit o durere la bicepsul femural, mai efectuează un control și staff-ul medical comunică azi dacă poate juca sau nu cu austriecii, într-un joc foarte important pentru naționala lui Mircea Lucescu privind șansele de calificare la CM 2026.

În octombrie, naționala are două meciuri: amical împotriva Moldovei și partida din preliminariile CM 2026 contra Austriei.

Denis Drăguș, incert pentru meciul România – Austria

Se gândește și să apeleze la Marijana Kovacevic, terapeuta care a tratat o mulțime de fotbaliști celebri.

„Asta m-a măcinat în ultimele zile. În momentul în care am simțit pe teren că e ceva destul de serios, primul gând a fost meciul cu Austria. Rămâne ca, în cursul zilei de azi, să decidem, împreună cu staff-ul medical și cu doctorul de aici. Am ținut legătura și cu medicul echipei naționale.

Vom vedea cât de lungă va fi perioada de recuperare. Sunt sub presiune. M-a durut în prima zi, era destul de intens, acum e mai bine. Sper să-mi revin cât mai repede. Nu știu dacă voi fi apt sau nu, astăzi vom afla verdictul final. După meci eram pesimist, pentru că mă durea destul de tare. Nici nu am avut atât de multe accidentări încât să-mi dau seama cât de grav este sau nu, așa că până când staff-ul medical nu-mi va comunica exact, nu vreau să mă gândesc la varianta că nu voi fi disponibil.

O să fac tot ce ține de mine ca să pot fi apt, dar depinde și de decizia care se va lua azi. Nu vreau să-mi fac așteptări prea mari și să rămân dezamăgit, dar nici nu vreau să fiu prea pesimist.

Având în vedere importanța meciului, deja vorbeam cu familia și abia așteptam convocarea. Gândul meu era tot mai mult la meciul cu Austria. Eram foarte încărcat emoțional, jucăm acasă, e un meci atât de important. Eram întins pe gazon, aproape că am izbucnit în plâns. Imediat gândul meu s-a dus la meciul cu Austria, și mă gândeam că e atât de aproape. Durerea nu a fost atât de mare încât să-mi dea lacrimile, dar îmi era frică să nu ratez meciul”, a declarat Denis Drăguș, la Fanatik.