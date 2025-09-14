Mircea Lucescu ar putea pleca de la echipa națională dacă în locul său ar veni Gică Hagi. „Regele” a vorbit despre varianta de a deveni selecționer.

Gică Hagi a mai fost selecționerul României în 2001, dar a stat doar două meciuri și naționala nu a reușit calificarea la CM 2022.

Rezultatele naționalei din această perioadă au fost slabe, iar după remiza cu Cipru, 2-2, șansele de calificare la CM 2026 sunt scăzute.

Gică Hagi a răspuns la întrebarea dacă va deveni noul selecționer al României

Ce a spus Mircea Lucescu despre demisia de la națională.

„Nu am niciun mesaj pentru români. E Mircea Lucescu acolo. Dânsul trebuie să vorbească. Ascultați-l pe el. Trebuie să-l ascultăm. După aceea, e președintele Federației, care știe cel mai bine. Nu e teritoriul meu, eu sunt în vacanță. După aia, vom vedea.

(n.r – întrebat ce ar face dacă i s-ar propune preluarea naționalei) Nu e cu dacă și cu parcă. Nu vorbiți cu mine lucrurile astea. De multe ori, la televizor, trebuie să fim realiști, trebuie să fim concreți. Deocamdată, avem cel mai mare antrenor din România. Îl respectăm.

Șanse de calificare sunt întotdeauna. Atâtea câte sunt, trebuie luptat. Trebuie să încercăm aceste trei meciuri.

Eu spun că e Lucescu acolo și dumneavoastră vorbiți despre alt antrenor. În primul rând, e lipsă de respect față de un antrenor foarte mare, care a făcut foarte multe pentru România.

(n.r – întrebat dacă își dorește să revină la națională) Într-o zi se va întâmpla. Va veni, cu siguranță. Nu știu dacă va fi curând., vom vedea”, a spus Gică Hagi, potrivit sport.ro.

„Eu am cerut să am o discuție cu ei. Dacă există vreo posibilitate să fiu înlocuit, eu mă dau la o parte. Dacă poate să vină (n.r. – Gheorghe Hagi), cu cea mai mare plăcere mă dau la o parte. Gică trebuie să-și calculeze foarte bine, pentru că el nu mai are voie să facă o greșeală, eu pot să mai fac, dar el nu mai are voie. Dacă are această ambiție, această dorință, m-aș da foarte ușor la o parte pentru el. E un moment de schimbare de generații, să nu credeți că lucrurile sunt simple” declara Mircea Lucescu, la Digi Sport.