Dinamo a învins CFR Cluj, 2-1, pe Arena Națională, în etapa 15 a Superligii. Clujenii au deschis scorul prin Lindon Emerllahu (69), iar gazdele au marcat prin rezervele Mamoudou Karamoko (90) și Alberto Soro (90+2).

Dinamo avea o victorie în ultimele cinci etape (trei egaluri, un eșec) și CFR e la a treia înfrângere consecutivă în campionat. La partidă a asistat și Daniel Pancu, care va prelua echipa ardeleană după acest meci.

Dinamo are 27 de puncte şi e pe locul patru în Superliga, iar CFR e pe locul 13, 13 puncte.

Dinamo a câștigat meciul cu CFR Cluj. Roș-albii au revenit pe tabelă și au marcat două goluri în trei minute

Au jucat echipele:

DINAMO: Al. Roşca – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Milanov 80), C. Cîrjan (Alberto Soro 80) – D. Armstrong (Karamoko 65), Al. Pop (Perica 65), Al. Musi (Caragea 80). ANTRENOR: Zeljko Kopic

CFR CLUJ: Vâlceanu – V. Kun (Biliboc 78), Sinyan, M. Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Emerllahu (Fică 85) – Cordea (Al. Păun 62), Slimani (Louis Munteanu 62), Korenica (Zouma 78). ANTRENOR: Laurenţiu Rus

Musi: „Cred că trebuie să mai merg pe la biserică”

Alexandru Musi (52) a marcat, dar golul a fost anulat de VAR pentru ofsaid și jucătorul lui Dinamo a vorbit despre fază, el având trei goluri anulate în acest sezon.

„Un meci de vis. Mă bucur pentru Soro. Știu cât muncește la antrenament, știu ce băiat este și îi spuneam mereu că o să îi vină rândul, șansa. Mă bucur foarte mult pentru el. Nu, pentru mine nu e mai dulce victoria așa. Am suferit foarte mult, mai ales că în prima repriză am primit un cot în cap și am amețit instant. Toată prima repriză am fost amețit. Speram la un meci greu, dar nu în halul ăsta, să câștigăm în ultimul minut.

E al treilea gol anulat sezonul acesta. Nu știu ce trebuie să mai fac. Cred că trebuie să mai merg pe la biserică. Mă bucur că reușesc să marchez, dar cu puțin noroc o să se și pună. Când am văzut că a marcat Soro, am alergat. Nu mai simțeam nimic, pur și simplu alergam așa și eram fericit.

Se mai întâmplă în fotbal ratări ca a lui Emerllahu. Au ratat și jucători mai mari, dar știm toți că este un jucător bun și din păcate, și din noroc pentru noi, el a ratat acolo. Eu nu sunt în măsură să vorbesc de CFR sau de alte echipe. Îmi văd de treaba mea, de echipa mea și atât.

A fost o bucurie imensă. E o victorie care ne aduce de play-off. Trebuie să o ținem tot așa și cu siguranță o să ne batem și la campionat”, a spus Alexandru Musi.