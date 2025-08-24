Prima pagină » Sport » Dinamo a învins U Cluj în prelungirile meciului din etapa 7 din Superliga. Primul gol al lui Alex Pop pentru echipa lui Zeljko Kopic

Dinamo a învins U Cluj în prelungirile meciului din etapa 7 din Superliga. Primul gol al lui Alex Pop pentru echipa lui Zeljko Kopic

24 aug. 2025, 08:19, Sport
Dinamo a învins U Cluj în prelungirile meciului din etapa 7 din Superliga. Primul gol al lui Alex Pop pentru echipa lui Zeljko Kopic

Dinamo a învins pe U Cluj, 1-0, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii. Alex Pop a marcat în minutul 89 cu un șut din careu, deviat de Dino Mikanovic.

Dinamo are trei victorii și un egal în ultimele etape și e pe loc de play-off, poziția cinci, cu 12 puncte. U Cluj e pe locul opt, cu nouă puncte.

Au jucat echipele:

U CLUJ: I. Chirilă – Mikanovic, D. Codrea, Artean, Chipciu – G. Simion (Macalou 46), Bic – Murgia (Capradossi 46), D. Nistor, A. Gheorghiţă (Miguel Silva 46) – Lukic. Antrenor: Ioan Sabău

DINAMO: Epassy – Ikoko (Sivis 59), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Kyriakou, Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Al. Pop 77), Karamoko, Al. Musi (Caragea 67). Antrenor: Zeljko Kopic

Dinamo a învins U Cluj în prelungirile meciului din etapa 7 din Superliga. Primul gol al lui Alex Pop pentru echipa lui Zeljko Kopic

„O victorie excelentă. Aici, la Cluj, este întotdeauna dificil. Am văzut o organizare foarte bună în primele minute, iar intenția noastră clară a fost să câștigăm. Cred că merităm această victorie. Diferența de un gol este reală, am avut mai multe situații decât adversarul.

Până la urmă, mă declar mulțumit de acest rezultat. I-am simțit foarte bine pe băieți pe parcursul celor 90 de minute, am vrut să forțăm și să ne impunem ritmul. Știam că întâlnim un adversar cu foarte multă calitate și, de aceea, sunt mulțumit că am reușit să ne impunem.

Am fost mulțumiți și pe partea defensivă, ne-am pregătit pentru cum joacă ei, cu mingile acestea lungi, și i-am contracarat destul de bine. Suntem pe drumul cel bun, începem să arătăm din ce în ce mai bine, dar mai sunt lucruri de lucrat. Jordan Ikoko mi-a plăcut mai mult, dar și jucătorii care au intrat pe parcurs. Așteptăm să vedem care este situația lui Perica. Mărginean va fi disponibil după jocurile echipelor naționale, iar Mihai și Milanov vor fi disponibili etapa viitoare” a declarat Zeljko Kopic.

Mediafax
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
Cancan.ro
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
Un nou scandal homosexual zguduie Biserica Ortodoxă Română. Desfrâu și mesaje halucinante între un preot și un tânăr
Mediafax
HOROSCOP 23 august 2025. Unele zodii se relaxează acasă, altele se avântă la drum
Click
Puțini șoferi știu. Cu cât se poate depăși viteza legală fără sancțiuni
Wowbiz
El e băiatul de 13 ani mort după ce a mâncat tăieței! S-a prăbușit brusc, imediat după ce i-a consumat. Autoritățile sunt în alertă! Toate detaliile
Antena 3
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Digi24
Lovitura de stat de la 23 august 1944: Se împlinesc 81 de ani de la actul de curaj care a schimbat România
Cancan.ro
Șoc TOTAL! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
StirileKanalD
„Mi-a dat viaţa complet peste cap!” Polițistul atacat cu sabia de un interlop, dezvăluiri emoționante. În ce stare se află Ciprian acum, la 8 ani de la incident: „Mi-aş dori să am sănătatea înapoi”
KanalD
Doliu în diplomația română! Ambasadorul Ioan Donca a murit la 85 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Rolls-Royce de 500.000 de euro, băgat în piscina plină cu apă. Motivul este ireal - FOTO
Descopera.ro
Cum a fost Stalin PĂCĂLIT de Hitler
Capital.ro
Călin Georgescu nu mai poate face nimic. Soția sa, Cristela Georgescu, obligată să se conformeze. Nu s-ar fi așteptat să fie totul public
Evz.ro
Cartea electronică de identitate și cartea simplă. Punctele-cheie care îi încurcă pe români
A1
Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
O fetiță de 12 ani a murit în brațele tatălui după ce a mâncat chipsuri! Ce a declanșat decesul fetei, de fapt?
RadioImpuls
HOROSCOP de weekend, 23-24 august 2025. O zodie trăiește clipe de vis! Norocul este de partea ei și dragostea plutește în aer
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
IBM și NASA își unesc forțele pentru a studia activitatea Soarelui
GALERIE FOTO EXCLUSIVĂ Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
08:00
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
ACTUALITATE România, țara în care 1 din 5 tineri nu lucrează și nici nu studiază. Suntem în topul țărilor europene la acest capitol
07:57
România, țara în care 1 din 5 tineri nu lucrează și nici nu studiază. Suntem în topul țărilor europene la acest capitol
POLITICĂ România vrea Moldova în UE/Bolojan: „Ştim ce înseamnă integrarea. Am beneficiat de 100 de mld. de euro şi am contribuit cu peste 32 de mld. de euro”
07:39
România vrea Moldova în UE/Bolojan: „Ştim ce înseamnă integrarea. Am beneficiat de 100 de mld. de euro şi am contribuit cu peste 32 de mld. de euro”
HOROSCOP Două zodii protejate de divinitate timp de cinci ani. Urmează o perioadă de bunăstare și fericire pentru ele
07:26
Două zodii protejate de divinitate timp de cinci ani. Urmează o perioadă de bunăstare și fericire pentru ele
ACTUALITATE 24 AUGUST, calendarul zilei: Se naște Jorge Luis Borges/ Paulo Coelho împlinește 78 de ani, Jean-Michel Jarre 77
07:15
24 AUGUST, calendarul zilei: Se naște Jorge Luis Borges/ Paulo Coelho împlinește 78 de ani, Jean-Michel Jarre 77
EXCLUSIV Cine este „NOUL FANTOMAS”, spărgătorul misterios care a făcut ravagii în cartierele milionarilor. “Hoțul acrobat” opera la nivel internațional
07:00
Cine este „NOUL FANTOMAS”, spărgătorul misterios care a făcut ravagii în cartierele milionarilor. “Hoțul acrobat” opera la nivel internațional