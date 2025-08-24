Dinamo a învins pe U Cluj, 1-0, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 7-a a Superligii. Alex Pop a marcat în minutul 89 cu un șut din careu, deviat de Dino Mikanovic.

Dinamo are trei victorii și un egal în ultimele etape și e pe loc de play-off, poziția cinci, cu 12 puncte. U Cluj e pe locul opt, cu nouă puncte.

Au jucat echipele:

U CLUJ: I. Chirilă – Mikanovic, D. Codrea, Artean, Chipciu – G. Simion (Macalou 46), Bic – Murgia (Capradossi 46), D. Nistor, A. Gheorghiţă (Miguel Silva 46) – Lukic. Antrenor: Ioan Sabău

DINAMO: Epassy – Ikoko (Sivis 59), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Kyriakou, Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (Al. Pop 77), Karamoko, Al. Musi (Caragea 67). Antrenor: Zeljko Kopic

Dinamo a învins U Cluj în prelungirile meciului din etapa 7 din Superliga. Primul gol al lui Alex Pop pentru echipa lui Zeljko Kopic

„O victorie excelentă. Aici, la Cluj, este întotdeauna dificil. Am văzut o organizare foarte bună în primele minute, iar intenția noastră clară a fost să câștigăm. Cred că merităm această victorie. Diferența de un gol este reală, am avut mai multe situații decât adversarul.

Până la urmă, mă declar mulțumit de acest rezultat. I-am simțit foarte bine pe băieți pe parcursul celor 90 de minute, am vrut să forțăm și să ne impunem ritmul. Știam că întâlnim un adversar cu foarte multă calitate și, de aceea, sunt mulțumit că am reușit să ne impunem.

Am fost mulțumiți și pe partea defensivă, ne-am pregătit pentru cum joacă ei, cu mingile acestea lungi, și i-am contracarat destul de bine. Suntem pe drumul cel bun, începem să arătăm din ce în ce mai bine, dar mai sunt lucruri de lucrat. Jordan Ikoko mi-a plăcut mai mult, dar și jucătorii care au intrat pe parcurs. Așteptăm să vedem care este situația lui Perica. Mărginean va fi disponibil după jocurile echipelor naționale, iar Mihai și Milanov vor fi disponibili etapa viitoare” a declarat Zeljko Kopic.